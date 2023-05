Gefängnis-Comic aus Memmingen: Kommt es im „Tatort MM“ zum Maibaum-Klau?

Das Team hinter den Comic-Strips aus der JVA liefert einen humorvollen Beitrag zum Maibaum-Wettbewerb unserer Zeitung - mit ganz eigenem Blick auf den Brauch.

01.05.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Die Tradition wird auch beim „Tatort Memmingen“ hochgehalten. Das Team von der Justizvollzugsanstalt (JVA) Memmingen, das sich ansonsten von Begebenheiten aus dem Gefängnisalltag zu seinen Comic-Streifen inspirieren lässt, hat diesmal den Maibaum als Thema für sich entdeckt und somit – quasi außer Konkurrenz – einen augenzwinkernden Beitrag für den Maibaum-Wettbewerb unserer Zeitung eingereicht.

Comic aus der JVA Memmingen: Einen Trumpf hat der Gefängnis-Maibaum

Der Gefängnis-Maibaum, den das „Tatort MM“-Team da in seinem Comic-Strip geschaffen hat, dürfte auf jeden Fall der am besten gesicherte in weitem Umkreis sein. Ein wichtiger Trumpf, denn Tradition hat hierzulande schließlich – genauso wie Mai-Streiche in der Freinacht – der Maibaum-Klau.

Das Team aus der JVA Memmingen, das hinter dem Gefängnis-Comic "Tatort MM" steht, hat einen ganz eigenen Blick auf den Maibaum-Klau. Bild: Team "Tatort MM"

Im Comic interessiert sich der Gefangene Volker Vogel im Gespräch mit Anstaltsleiterin Tina Täufel brennend für dieses Thema. Immerhin sitzt der einstige Hochseilakrobat nicht zuletzt deswegen in der Comic-JVA ein, weil er auf Einbruch umgeschult hat.

"Tatort Memmingen": Gefangener hat ganz eigene Ideen zum Mai-Brauchtum

Im aktuellen Fall geht es dem Gauner allerdings vielmehr darum, nach draußen zu gelangen. Vorzugsweise mit Aussicht auf eine deftige Belohnung. Im Hinblick darauf, ob das Ganze dem Maibaum-Klau oder dessen Wiederbeschaffung dient, zeigt sich Volker Vogel durchaus flexibel.

Am Ende stehen die Zeichen jedoch schlecht für seinen Vorschlag und eine neue, spezielle Variante von Brauchtum. Weil der Mai aber auch bei Anstaltsleiterin Tina Täufel wie im Volkslied für Hochstimmung sorgt, gibt’s immerhin Urlaub als Gegenvorschlag.