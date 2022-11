Geflügelpest: Stadt Memmingen verschärft Regel für Geflügelhalter

Die um sich greifende Geflügelpest hat jetzt auch Folgen für Geflügelhalter in Memmingen - die Stadt verschärft ab Mittwoch die Regeln für die Haltung.

22.11.2022 | Stand: 17:48 Uhr

Die Stadt Memmingen verschärft die Regeln für Geflügelhalter. Grund ist die Geflügelpest, die auch in Bayern immer mehr um sich greift. Wie die Stadt am Dienstag mitteilte, müssen private und gewerbliche Tierhalter, die Hühner, Truthühner, Perlhühner, Fasane, Laufvögel, Wachteln, Enten und Gänse halten, sicherstellen, dass

die Ein- und Ausgänge zu den Ställen oder die sonstigen Standorte der Tiere gegen unbefugten Zutritt oder unbefugtes Befahren gesichert sind,

die Ställe oder die sonstigen Standorte der Tiere von betriebsfremden Personen nur mit Schutzkleidung oder Einwegschutzkleidung betreten werden,

und dass diese Personen die Schutzkleidung nach Verlassen des Stalles der Tiere unverzüglich ablegen.

Schutzkleidung müsse nach Gebrauch unverzüglich gereinigt und desinfiziert oder beseitigt werden. Außerdem müsse Geräte Verladeplätze regelmäßig gereinigt und desinfiziert werden, heißt es in der Allgemeinverfügung der Stadt. Außerdem sind in Memmingen ab Mittwoch Ausstellungen, Märkte und Schauen sowie Veranstaltungen, bei denen Geflügel verkauft oder gehandelt wird, verboten.

Die Stadt hält ihre Allgemeinverfügung zum Schutz gegen die Ausbreitung der Geflügelpest hier zum Download bereit.

Die Geflügelpest tritt seit Ende Oktober 2020 wieder verstärkt in Deutschland auf. Allein in diesem Sommer wurden in Deutschland wegen der Geflügelpest 40.000 Gänse getötet. Der erste Fall in einer Nutztierhaltung wurde in einer kleinen Hühnerhaltung auf der nordfriesischen Hallig Oland (Schleswig-Holstein) nachgewiesen. Zuvor war der Erreger H5N8 bei mehreren Wildvögeln in Norddeutschland aufgetreten.

Auch in Bayern gab es zuletzt mehrere Fälle.