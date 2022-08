Geheimnis einer guten Ehe: Lachen, Liebe und Zusammenhalt

Anneliese und Erich Braun aus Attenhausen im Unterallgäu feiern ihre Diamantene Hochzeit. So lernte sich das Jubelpaar vor 60 Jahren kennen.

24.08.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Anneliese (83) und Erich Braun (82) aus Attenhausen feierten ihre Diamantene Hochzeit mit Verspätung, da zum ursprünglichen Termin, nämlich am 1. Mai, Anneliese Braun im Krankenhaus war. Nach weiteren Operationen und einer langen Genesungszeit fühlte sie sich jetzt in der Lage, das verschobene Hochzeitständchen der Blasmusik Attenhausen zu empfangen. Im großen Garten vor ihrer Terrasse spielten die Musiker, unter ihnen auch zwei ihrer Enkel und Sohn mit Frau, ein kleines Abendkonzert, bei dem auch viele Nachbarn und Verwandte anwesend waren.

Verlobung an Silvester

Anneliese Braun (geborene Glatz) kam mit 18 Jahren aus Blonhofen nach Attenhausen in die Gastwirtschaft von Martin Frehner, um Kochen und Hauswirtschaft zu lernen. Erich Braun wuchs in Attenhausen mit einer Schwester in einer Landwirtschaft auf, die er zusammen mit seiner Mutter betrieb. Der Vater kehrte nicht mehr aus dem Krieg zurück. Nebenbei erlernte er das Maurerhandwerk. Nach den Musikproben – er spielte seit der Neugründung im Jahre 1953 Klarinette – kehrten die Musiker meist im Gasthaus ein. Und da funkte es bereits, wie Anneliese Braun bestätigt. Sie kann sich noch an die damalige Kleidung erinnern. Bei einer Silvesterfeier fanden es wohl beide für richtig, zu heiraten, was dann auch am 1. Mai 1962 in der Pfarrkirche Attenhausen geschah. Zwei Mädchen und ein Junge ergänzten die Familie. Zwischenzeitlich freuen sich beide über sechs Enkel und fünf Urenkel. Die fleißigen Eheleute vergrößerten und modernisierten ihre Nebenerwerbslandwirtschaft ständig. Sein Beruf half ihm dabei außerordentlich. Trotz der vielen Arbeit fanden ihre Kinder eine unbeschwerte und glückliche Kindheit. Im Hause Braun war und ist stets Lachen, Liebe und Zusammenhalt zu spüren.

Seit Arbeitsunfall im Rollstuhl

Vor 33 Jahren erlitt Erich Braun einen schweren Arbeitsunfall. Seitdem ist er auf einen Rollstuhl angewiesen. Er meistert sein Schicksal dank der vollen Unterstützung seiner Frau beispiellos. Für ihren großartigen Dienst erhielt Anneliese Braun 2017 vom damaligen Landrat Johannes Weirather die Bayerische Pflegemedaille ausgehändigt. Der Bundestagsabgeordnete Stephan Stracke (CSU) sandte ihr ein Glückwunschschreiben. Verwandte, Nachbarn, Arbeitskollegen und Dorfbewohner halfen mit, ein barrierefreies Haus zu errichten, was den beiden das Leben sehr erleichterte.

Die Landwirtschaft konnten sie sorgenfrei ihrem Sohn Michael übergeben. Erich Braun ließ den Traktor umbauen, um noch einige Arbeiten ausführen zu können. Und Anneliese Braun half noch viele Jahre bei der Stallarbeit mit. „Bei uns hält die ganze Familie zusammen“, lautet der Spruch von Anneliese Braun. Dies wurde eingehalten und vorgelebt.

Aktiv in Blaskapelle, bei Krieger- und Kameradschaftsverein, Feuerwehr und Frauenbund

Erich Braun erlernte ab 1953 Klarinette, als in Attenhausen die Musikkapelle neu startete. 2003 erhielt er für 50 Jahre Dienst in der Blasmusik die Goldene Ehrennadel überreicht. Er spielte noch einige Jahre weiter und meint heute: „Die 20 Jahre nach meinem Unfall wären ganz wichtig für seine Lunge gewesen, da sie erheblich geschädigt war.“ Neben der Musik leistete Erich Braun viele Jahre seinen Dienst bei der Freiwilligen Feuerwehr und ist Mitglied bei dem Krieger- und Kameradschaftsverein. Anneliese Braun war lange Jahre beim Frauenbund und trifft sich gerne mit Freunden und Altersgenossen. Beide fühlen sich in der Dorfgemeinschaft von Attenhausen eingebunden.

