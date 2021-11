Geldautomat in Heimertingen gesprengt: „Es sind keine örtlichen Täter“

Derzeit ermittelt das Landeskriminalamt. Das sagen Ermittler und die Sparkasse.

08.11.2021 | Stand: 14:09 Uhr

Einen Geldautomaten in der Heimertinger Sparkassenfiliale haben Unbekannte in der Nacht auf Freitag gegen 2.30 Uhr gesprengt (wir berichteten). Jetzt hat sich das Landeskriminalamt (LKA) dem Fall angenommen. Dort laufen die Ermittlungen. Fest steht: Der Automat wurde mit Festsprengstoff gesprengt, nicht mit Gas. Deswegen habe auch das LKA übernommen. Ein dortiger Sprecher beschreibt die Vorgehensweise.

So sind die Täter vorgegangen

Der Geldautomat in Heimertingen sei zunächst aufgehebelt, dann durch den Automatenschlitz ein Päckchen mit Sprengstoff eingelegt und gezündet worden. „Das ist eine typische Vorgehensweise“, so der Pressesprecher des Landeskriminalamtes und weiter: „Wir gehen von Banden aus.“ In der Regel bestünde eine Gruppe, eine so genannte Zelle, aus zwei bis drei Personen. „Es sind keine örtlichen Täter, meist reisende Täter“, so der Pressesprecher. Zudem: Meist sei es so, dass die Täter einen Geldautomaten-Standort nur einmal aufsuchen würden. Doppelschläge – nach dem erneuten Aufbau – seien die Ausnahme. Häufig gelinge es, eine Person der Gruppe zu ermitteln – beispielsweise durch DNA-Spuren, durch Kameraaufnahmen, Zeugen, wiederkehrende Muster. Dann komme es auch zu einer Festnahme. Eher selten sei, eine solche Zelle auszumachen und festzusetzen.

Die Ermittlungen laufen

Im Heimertinger Fall würden nun die „üblichen kriminalpolizeilichen Maßnahmen“ laufen. Rückstände des Sprengstoffes seien bei der Kriminaltechnik. „Es gib noch keinen Täterverdacht“, so der Sprecher des Landeskriminalamtes.

Es entstanden durch den Angriff auf den Geldautomaten umfangreiche Schäden an der Geschäftsstelle, so die Sparkasse Memmingen-Lindau-Mindelheim. Auf Anfrage dieser Zeitung heißt es: „Die Geschäftsstelle bleibt nun vorläufig geschlossen. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurden auf die umliegenden Geschäftsstellen umgeleitet. Von dort aus erfolgt die weitere Betreuung unserer Kunden.“

Das war passiert

In der Nacht zu Freitag hatten sich nach einem Knall mehrere Zeugen bei der Polizei gemeldet. Die erste Überprüfung seitens der Polizei ergab, dass das Gebäude der Bankfiliale sowie der Automat stark beschädigt waren. Eine dann eingeleitete Fahndung mit Polizeistreifen, weiteren Unterstützungskräften sowie Polizeihubschrauber verlief ohne Ergebnis.

