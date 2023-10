Geplante Märkte bewegen die Gemüter in Bad Grönenbach

Großes Thema auf der Bürgerversammlung in Bad Grönenbach ist die beschlossene Ansiedlung von drei Lebensmittel- und Drogeriemärkten am Ortsrand.

28.10.2023 | Stand: 05:45 Uhr

Die geplante Ansiedlung eines Lebensmittelmarkts, eines Drogeriemarkts und eines Discounters am östlichen Ortseingang von Bad Grönenbach bewegt weiterhin die Gemüter der Bürgerschaft. Bürgermeister Bernhard Kerler erläuterte im Vorfeld zahlreicher Bürgeranfragen auf der jüngsten Bürgerversammlung, dass sich der Marktgemeinderat mit knapper Mehrheit dazu entschlossen hat, eine Änderung des Flächennutzungsplans und eine Bauleitplanung in die Wege zu leiten. „Mehr gibt es bislang noch nicht“, sagte Kerler.

Genehmigungsverfahen kann zwei Jahre dauern

Der nächste Schritt wäre ein städtebaulicher Vertrag, der die Kostenübernahme zwischen Bauwerber und Marktgemeinde regelt. Die Bauleitplanung selbst wird dann zweimal öffentlich ausgelegt. Da biete sich die Gelegenheit zur Stellungnahme. Am Ende stehe ein Satzungsbeschluss, der Baurecht schafft. Dieses Verfahren könne bis zu zwei Jahre Zeit in Anspruch nehmen, sagte Kerler. Erst dann könne ein Bauantrag eingereicht werden. Aktuell gebe es nur einen einfachen Plan für die Ansiedlung eines Supermarktes und eines Discounters mit je 1600 Quadratmeter Verkaufsfläche sowie einem Drogeriemarkt mit 800 Quadratmeter Fläche. Die Gebäude sollen 6,5 Meter hoch werden. 150 bis 180 Parkplätze seien angedacht und die Anbindung an den Fuß- und Radweg.

Einwohnerzahl in Bad Grönenbach ist um zehn Prozent gestiegen

Da die Bevölkerung weiterwächst, wolle man eine vernünftige Grundversorgung, betonte Kerler. Seit 2013 sei die Einwohnerzahl um mehr als zehn Prozent auf über 5800 Bürger angestiegen. Es sei eine Abwanderung der Kaufkraft feststellbar, weil Bad Grönenbacher mangels Angebot vor Ort verstärkt nach Dietmannsried, Memmingen oder Kempten zum Einkaufen fahren. Seit der Schlecker-Markt geschlossen hat, ist laut Kerler bei Drogerieartikeln eine deutliche Unterversorgung gegeben.

Bürgermeister Bernhard Kerler stand Rede und Antwort bei der Bürgerversammlung in Bad Grönenbach. Bild: Armin Schmid

Dass mit der Schaffung des Einkaufsareals ein erheblicher Flächenverbrauch einhergehe und sich das Ortsbild verändere, sei nicht zu vermeiden, sagte der Bürgermeister. „Wir werden aber bei der Gestaltung Sorge tragen, dass die Beeinträchtigungen möglichst verträglich bleiben“. In der Ortsmitte habe man keinen geeigneten Standort gefunden. Zudem habe man schon genug Verkehr im Innenort. Die Genehmigung der drei Märkte durch die Regierung von Schwaben stehe noch aus.

Gewaltiger Flächenverbrauch wird bemängelt

Dr. Matthias Meine bemängelte den „gewaltigen Flächenverbrauch“. Er bat, das Projekt nochmals zu überdenken. Er hätte sich bei so einem kontrovers diskutierten Vorhaben eine Bürgerbefragung gewünscht und regte eine Bürgerinfoveranstaltung an. Nach dem 10:9 Beschluss im Marktrat sei es wichtig, das Vorhaben auf eine breitere Basis zu stellen. Der Bürgermeister betonte, dass man im Ort wesentlich weniger Verkaufsfläche hat, als man haben dürfte. Es sei daher Nachholbedarf vorhanden. Falls es zu einem Bürgerentscheid komme, könne auch dieser knapp ausgehen. Man werde besprechen, wie es weitergeht. Eventuell sei auch eine Infoveranstaltung möglich.

Bärbel Heinz wollte wissen, ob es eine Bedarfsanalyse gibt. Dies bejahte Kerler. Die Analyse habe jedoch einige Fehler. Daher habe man sie noch nicht veröffentlicht. Es gebe aber in Grönenbach eine Unterversorgung. Bärbel Heinz fügte an, dass die Veröffentlichung unbedingt erforderlich ist.

Sind Leerstände im Ort zu befürchten?

Dr. Veit Göller bekräftigte, dass es „irgendwann aussieht wie in Dietmannsried“ – mit Märkten draußen auf der grünen Wiese und Leerständen innerorts. Dazu sagte Kerler, die Gemeinde sei nicht in der Pflicht, Konkurrenz zu verhindern. Und es hätten in den letzten Jahren innerorts mehrere Läden geschlossen, obwohl es außen keine Konkurrenz gab. Man müsse an alle 5800 Einwohner denken. Ob ein Markt – ob innen oder außen – erhalten bleibt, hänge davon ab, ob genügend Bürger dort einkaufen.

Bad Grönenbach saniert Kindergarten für 4,3 Millionen Euro

Tanja Gries sprach das Thema Sanierungskosten für den Kindergarten Mutter Teresa an, die mit 4,3 Millionen Euro sehr hoch seien. Dazu erläuterte der Bürgermeister, dass da noch rund 500.000 Euro für die Ausquartierung der Kinder hinzukommen. Zu erwarten sind zwei Millionen Euro Förderung; 2,3 Millionen und die Kosten für die Ausquartierung trägt die Gemeinde. Ein Neubau hätte aber eine Million mehr gekostet und man hätte auf 300 Quadratmeter Fläche verzichten müssen, da heute nicht mehr so großzügig gebaut werde.

Gefragt wurde auch, ob es vom Schlossweg einen Anliegerweg für den Hotelbetrieb geben wird. Das sei noch offen und schwierig umsetzbar, antwortete der Bürgermeister. Angedacht sei ein Anliegerweg bis zum Aufzug, mit dem Waren nach oben gebracht werden können. Eine Lieferseilbahn wäre laut Kerler aber deutlich günstiger und „nicht so auffällig“.