"Gefallen tut's niemandem": Geplantes Mehrfamilienhaus stellt Memminger Räte vor Dilemma

Ein Investor will in Amendingen acht neue Wohnungen schaffen. Doch die Planung kommt im Bauausschuss nicht gut an. Es ist die Rede von einem "Klotz".

20.09.2023 | Stand: 12:36 Uhr

Wohnraum ist in Memmingen ein rares Gut, Flächen für neue Baugebiete ebenso. Etwas Linderung können da sogenannte Nachverdichtungen im Ortsinneren verschaffen, also etwa der Bau neuer Häuser in Baulücken oder der Abriss älterer Gebäude zugunsten von Mehrfamilienhäusern. Dennoch wurde nun im Bauausschuss über ein solches Projekt in der Stoll-Wespach-Straße in Amendingen äußerst kontrovers diskutiert. Manches Ratsmitglied sprach gar von einem „Dilemma“.

