Ob Kult-Comic oder Deko-Schwert: In diesem Memminger Geschäft "gibt's alles"

Seit 30 Jahren ist Juris Alainis mit seinem Geschäft für An- und Verkauf in der Ulmer Straße in Memmingen zu finden. Was bei Kunden heiß begehrt ist.

27.01.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Deko-Samurai-Schwerter, Schlumpf-Figuren, alte Militärabzeichen, Kaiserreichsmünzen und Medaillen, zudem Musikinstrumente, etwa 2000 Schallplatten sowie Unterhaltungselektronik aller Art: Die Liste der geschätzt etwa 10.000 Sammelobjekte, Gebrauchtgegenstände und Einzelstücke, die sich in der Ulmer Straße 2 in Schaufenstern, Vitrinen und Regalen finden, könnte allein einen Zeitungsartikel füllen. Das Geschäft für An- und Verkauf von Juris Alainis ist in Memmingen einzigartig – und seit 30 Jahren an dieser Stelle zu finden.