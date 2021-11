Gesundheitsminister: „Wir brauchen jetzt mutige Schritte“

Gesundheitsminister Klaus Holetschek und Sozialministerin Cornelia Trautner sprechen im AWO-Seniorenheim in Memmingen mit Profis über den Pflegenotstand

Von Brigitte Hefele-Beitlich

08.11.2021 | Stand: 18:19 Uhr

Mit voller Wucht rollt gerade die vierte Corona-Welle über das Land. Auch im Allgäu spitzt sich die Lage dramatisch zu. Die Krankenhaus-Ampel steht fast überall auf Rot – bei oft zu wenig Pflegepersonal. Personalmangel ist auch ein drängendes Problem in den Seniorenheimen. „Wir müssen jetzt handeln, wenn wir in Zukunft nicht in eine humanitäre Katastrophe geraten wollen“, betonte deshalb Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek bei einem Praxisgespräch im AWO-Seniorenheim am Hühnerberg. Dort startete er zusammen mit Sozialministerin Cornelia Trautner (beide CSU) eine Tour unter dem Motto „Gemeinsam unterwegs – die Menschen im Blick!“ durch den Freistaat, in dem die beiden vor dem Hintergrund der Belastungen durch die Corona-Pandemie für mehr Zusammenhalt in der Gesellschaft werben wollen. Dabei gaben ihnen ihre Gesprächspartner ganz konkrete Forderungen und Vorschläge mit auf den Weg.