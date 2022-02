Nimmt Gewalt durch Jugendliche in Memmingen und Unterallgäu zu? Gefühlte Sicherheit spielt große Rolle

Nimmt die Gewalt durch Jugendliche in Memmingen und im Unterallgäu zu? Zwischen subjektivem Sicherheitsempfinden und Polizei-Statistik.

05.02.2022 | Stand: 09:49 Uhr

Gibt es in Memmingen und im Unterallgäu ein Problem mit zunehmender Jugendgewalt? Kurzer Blick zurück: Ein Mann will gerade ins Hotel an der Ulmer Straße gehen, als drei Jugendliche ihn niederschlagen. Anderer Ort: Ein 17-Jähriger wird von mehreren Jugendlichen im Memminger Stadtwald zusammengeschlagen. An einem Möbelgeschäft: Zwei Jugendliche zerstören mit ihren Fäusten die Schaufensterscheibe. Der krasseste Fall: Eine 16-Jährige wird mit mehreren Messerstichen getötet, die beiden Tatverdächtigen sind 15 und 25 Jahre alt. Das sind einige der Taten, die sich in den vergangenen Wochen in Memmingen und Umgebung ereigneten.