Gibt es Carsharing bald an mehr Orten in Memmingen?

Aktuell greifen rund 200 Nutzer auf das Angebot in Memmingen zurück. Welche Änderungen es bei Tarifen sowie der Methode zur Registrierung und Buchung gab.

03.10.2022 | Stand: 18:44 Uhr

Seit etwas mehr als einem Jahr läuft das Carsharing-Angebot in Memmingen. Und das kleine Elektrofahrzeug, ein Renault Zoe, ist nach Angaben des Autohauses Sirch stark ausgelastet: Rund 200 registrierte Nutzerinnen und Nutzer sind demnach aktuell mit an Bord. Im August 2021 hatten das Autohaus, die Stadt und die Lechwerke AG das Projekt auf die Straße gebracht.

Wer das E-Auto buchen will, tut dies inzwischen über die „Sirch mobility App“ und nicht mehr über die App „Flinkster“. Diese Änderung hat verschiedene Hintergründe: So will das Autohaus künftig nach eigenen Angaben weitere Mobilitätsmodelle, etwa für Unternehmen, anbieten und benötigte eine passende technische Lösung. Beim Carsharing sei dadurch der Anmeldeprozess komplett digitalisiert und vereinfacht worden, heißt es seitens des Autohauses. Demzufolge funktioniert die App als „digitaler Autoschlüssel“ und Buchungsportal zugleich. Vor der Umstellung waren laut dem Unternehmen die registrierten Benutzer informiert worden. Alle regelmäßigen Nutzer hätten sich in der neuen App angemeldet, auch sei täglich eine Vielzahl weiterer Registrierungen zu beobachten: sowohl von Personen, die bisher dabei waren, als auch von solchen, die neu dazukommen.

Neue Preise machen Kurzstrecke attraktiver

Im Zuge des Plattformwechsels hat die Firma Sirch zudem die Preise angepasst. Ziel sei es, gerade das Fahren auf kurzen Strecken noch attraktiver zu machen. So gilt nun eine Kombination aus Zeit- und Kilometer-Tarif. Sie löst ein Modell ab, bei dem für die Nutzung des Autos ein Stundenpreis anfiel, der abhängig vom Zeitraum bei einem, drei oder sieben Euro lag. Keinen großen Einfluss auf die Tarife hatten nach Auskunft des Anbieters bisher die gestiegenen Energiekosten. „Wenn unsere Stromanbieter zukünftig die Preise anpassen, kann es auch vorkommen, dass die Nutzungstarife angepasst werden müssen. Aktuell ist dies unsererseits nicht geplant beziehungsweise notwendig“, äußert sich das Unternehmen.

Da es bei seinen Carsharing-Angeboten auf reine E-Autos setzt, mache sich die Entwicklung der Energiekosten und Tankstellenpreise nicht in dem Ausmaß bemerkbar wie bei Verbrenner-Fahrzeugen. „Es liegt sicherlich auch im Interesse unser Kooperationspartner aus dem Stromsektor, das Carsharing-Angebot weiter attraktiv zu halten“, so der Anbieter.

Im November 2021 war davon die Rede gewesen, dass einige Memminger sich neben dem Standort Bahnhofstraße eine Ausdehnung auf andere Stadtteile wünschen. Dazu teilt Alexandra Hartge von der Stadt mit: „Eine Ausweitung auf die Stadtteile wird gerade seitens des Klimaschutzmanagers geprüft. Hier müssen die verschiedenen Möglichkeiten und natürlich auch die Rentabilität noch genau untersucht werden.“

Wie melde ich mich für das Carsharing in Memmingen an?

Anmeldung: Dafür ist das Erscheinen beim Autohaus nicht mehr nötig. Die Registrierung und die Führerschein-Verifizierung laufen über die „Sirch mobility App“. Damit lässt sich zur Buchungszeit auch der Wagen öffnen.

Kosten: Die Kilometerpauschale beträgt 29 Cent, zudem fallen als Stundenpreis 3,50 Euro an. Die Mindestbuchungszeit ist eine Stunde, längere Buchungen sind im 15-Minuten-Takt möglich.

Homepage: Nähere Informationen gibt es unter www.sirch-mobility.de

