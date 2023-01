Gibt es Orte in Memmingen, an denen Sie sich abends/nachts unwohl fühlen?

Wie sicher fühlen Sie sich in Memmingen? Gibt es Orte in der Stadt, die Sie nachts lieber meiden? Nehmen Sie jetzt an unserer Umfrage teil.

18.01.2023 | Stand: 17:34 Uhr

"Auf keinen Fall gehst du im Dunkeln alleine nach Hause." Diesen Satz dürften viele Teenager und junge Erwachsene von ihren Eltern kennen - besonders bevor es hineingeht in das Nachtleben. Und gerade im Winter, wenn es früh dunkel und später hell wird. Die meisten Menschen haben ein ungutes Gefühl, wenn sie nachts alleine durch die Straßen gehen. Ist das auch in Memmingen so? Gibt es Orte in Memmingen, an denen Sie sich unwohl fühlen? Oder fühlen Sie sich in der Stadt zu jeder Tages- und Nachtzeit sicher? Nehmen Sie an unserer Umfrage teil:

