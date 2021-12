Unerfreuliche Nachricht von der Glücksplaneten-Tour

Sechs von zehn Stelen des Ottobeurer Planetenwegs wurden beschädigt. Die Gemeinde sucht mit der Volkssternwarte nach einer Lösung.

04.12.2021 | Stand: 12:00 Uhr

Die anfängliche Freude über die vielen Besucher der neuen Glücksplaneten-Tour sei einer Enttäuschung gewichen, berichtete Touristikamtsleiter Peter Kraus im Ottobeurer Kur-, Tourismus- und Kulturausschuss. Er brachte die unerfreuliche Nachricht mit, dass bereits sechs der zehn Stelen mutwillig beschädigt worden seien, vor allem die leicht erreichbaren im Kneipp-Aktiv-Park. Zusammen mit der Allgäuer Volkssternwarte Ottobeuren werde derzeit nach Lösungen gesucht. Mittlerweile gibt es laut Kraus einen eigenen Flyer zum Planetenweg. Man wolle ihn in den nächsten Jahren noch erweitern.

Im Ausschuss wurde beschlossen, dem Verein Pro Arte für die Orgelkonzerte 2022 in der evangelischen Erlöserkirche 2500 Euro zur Verfügung zu stellen. Vorsitzender Josef Miltschitzky hatte für rund zehn geplante Konzerte einen Zuschussantrag gestellt, um das Orgelkulturerbe der Gemeinde weiter zu pflegen. Seit 2006 ist der Verein Träger der Ottobeurer Orgelkonzerte auf den weltberühmten historischen Orgeln von Karl Joseph Riepp, der Marienorgel und der norddeutsch konzipierten Maier-Orgel (Hergensweiler 1989) in der Erlöserkirche.

Der Aufbau eines Calisthenics-Geräts im Kneipp-Aktiv-Park kam nach der ersten Beratung im April nun zum zweiten Mal auf die Tagesordnung. Möglicherweise kann so ein Sportgerät in abgespeckter Form zwischen dem Spielbereich und der Kneippanlage 2022 kommen, war die Meinung des Gremiums. Zumindest sollen 15.000 Euro auf Empfehlung des Ausschusses in den Haushalt 2022 „für die Entwicklung des Bewegungsbereichs im Park“ eingestellt werden.

Wie Christine Rauch zur Thematik erklärte, hätte die ursprüngliche Idee rund 40.000 Euro netto gekostet. Bei der kleineren Variante mit nur einem Gerät für 6000 Euro könnten ihrer Meinung nach anstatt teurer Matten auch Hackschnitzel eingesetzt werden und der Bauhof die hohen Montagekosten senken. Das Gerät aus den Elementen Turnen und Parcours sei für alle Altersgruppen geeignet und könne vom Schwierigkeitsgrad von jedem selbst bestimmt werden, sagte sie.