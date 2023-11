Glasfaserausbau: Anbieter Leonet zieht sich aus Ottobeuren zurück

Mit dem Rückzug bleiben die Ottobeurer Ortsteile unterversorgt. Der Bürgermeister kann den Schritt nachvollziehen. Sein Ärger richtet sich nicht gegen Leonet.

28.11.2023 | Stand: 08:53 Uhr

Die Firma Leonet wollte in Ottobeuren ein Glasfasnetz aufbauen, um die Bürgerinnen und Bürger mit schnellerem Internet zu versorgen. Einem entsprechenden Kooperationsvertrag mit dem Telekommunikationsunternehmen hatte der Marktrat im Juni bereits zugestimmt. Im Gespräch mit unserer Redaktion hat Leonet aber nun seinen Rückzug aus Ottobeuren verkündet.

"Wir müssen leider den Vertrag mit der Gemeinde einseitig aufkündigen", erklärt Geschäftsführer Martin Naber. Man habe nicht die benötigte Zahl an Vorverträgen mit den Bürgerinnen und Bürgern erreicht, die Leonet für einen wirtschaftlichen Glasfaserausbau benötigt hätte. Bürgermeister German Fries kann die Entscheidung des Unternehmens zwar verstehen. Er sei aber frustriert. Denn nun gehe für die Gemeinde, zumindest was die Versorgung der Außenbereiche anbelangt, alles wieder vorne los. "Und am Ende muss der Steuerzahler für diese Kosten aufkommen", betont Fries. Doch warum ist das so?

Konkurrenzkampf in Ottobeuren zwischen Leonet und der Telekom

Wie berichtet wollten sowohl Leonet als auch die Telekom unabhängig voneinander auf eigene Kosten ein Glasfasernetz in Ottobeuren aufbauen. Der Unterschied zwischen den beiden Anbietern: Während die Telekom sich bei dem Ausbau nur auf den Ortskern konzentrieren will, hatte Leonet angeboten, auch die derzeit unterversorgten Außenbereiche wie etwa den Ortsteil Ollarzried, in dem auch einige Betriebe angesiedelt sind, an das Netz anzuschließen. Die Telekom hatte bereits im Vorfeld erklärt, dass ein Ausbau der Ortsteile "für uns eigenwirtschaftlich nicht machbar ist".

Damit sich die Anbindung der Ortsteile aber für Leonet rechnet, hätten sich bis Mitte November mindestens 25 Prozent der insgesamt 3700 Haushalte in Ottobeuren für einen Vorvertrag mit dem Anbieter entscheiden müssen. Am Ende waren es aber nur neun Prozent. Die abgeschlossenen Verträge hätten quasi als "Quersubventionierung" für den kostenintensiveren Anschluss der Außenbereiche gedient, wie Leonet-Pressesprecher Wolfgang Wölfle erklärt. Während nun die Telekom laut Bürgermeister Fries wohl im ersten Halbjahr 2024 mit dem Ausbau des Glasfasernetzes im Kernort beginnen wird, bleiben die Ortsteile mit etwa 300 Haushalten weiter unterversorgt.

Ottobeurer Bürgermeister: "Das ist eine große Schwäche in unserem System"

Dass sich letztlich nur sehr wenige Bürger für Leonet entschieden hatten, könnte ihm zufolge daran liegen, dass wohl viele bei ihrem bisherigen Anbieter, in diesem Fall der Telekom, bleiben wollten. Der Rathauschefs sieht das allerdings als "verpasste Chance" für die Gemeinde. Da Leonet die Kosten für den Ausbau selbst übernommen hätte, wären für die Kommune praktisch keine Kosten angefallen. Nun aber müsse man ein aufwendiges Förderverfahren allein für den Außenbereich in die Wege leiten und das Projekt europaweit ausschreiben. "Das ist eindeutig eine große Schwäche in unserem System."

Fries fordert mehr Mitspracherecht für die Kommunen

Denn so subventioniere nun der Steuerzahler mit öffentlichen Fördergeldern den Ausbau. Etwa ein Zehntel der Kosten müsse die Gemeinde selbst beisteuern. "Das kann ich nicht nachvollziehen." Fries fordert daher mehr Mitspracherecht für Kommunen, wenn es um die Auswahl eines Telekommunikationsunternehmens geht. Der Kooperationsvertrag mit Leonet sei daher vor allem auch eine Willensbekundung der Gemeinde gewesen. Dass der Vertrag nun nicht zustandekommt, findet er schade. Wobei Fries es prinzipiell begrüßt, dass die Telekom nun zumindest den Ausbau im Kernort eigenwirtschaftlich in Angriff nimmt.

Doch was kommt nun auf die Ottobeurer Haushalte zu, die bereits einen Vertrag mit Leonet abgeschlossen haben? "Wir werden die betroffenen Kunden schriftlich darüber informieren, dass wir den Vertrag leider zurücknehmen müssen", erklärt Geschäftsführer Martin Naber. Dies soll in den kommenden Tagen erfolgen.