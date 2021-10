Goldene Buch: Als sich David Hasselhoff in Memmingen verewigt

Vier dieser Werke besitzt die Stadt bereits, in denen sich Persönlichkeiten zu besonderen Anlässen eintragen. Ein Blick hinein.

28.10.2021

Ganz vorsichtig wird der Einband geöffnet. Es offenbart sich ein ledergebundenes Buch. Eines, das Zeitgeschichte beinhaltet. Es ist eines der Goldenen Bücher der Stadt Memmingen. Vier gibt es insgesamt. Fortlaufend wird eingetragen. Wer darf sich verewigen? Auswärtige Besucherinnen und Besucher der Stadt – zu besonderen Festen, Jubiläen, Spatenstichen, Einweihungen, Konzerten und kulturellen wie sportlichen Erfolgen – genauso wie Memmingerinnen und Memminger aus Vereinen, Unternehmen, Schulen und Kirchen. Eine Fülle von Handschriften lässt sich erkennen. Die Memminger Zeitung hat einen Blick in die Goldenen Bücher der Stadt geworfen.

Auftakt im Jahr 1955

Im Jahr 1955 wurde das erste Goldene Buch der Stadt Memmingen beschrieben. „Dieses Buch soll künftigen Geschlechtern Zeugnis geben von bedeutungsvollen Zusammenkünften und Besuchen in unserer Stadt“, heißt es zu Beginn und weiter: „Mögen alle feinen Blätter eine gedeihliche Entwicklung unserer Stadt in friedlichen Zeiten und in einem bald geeinten Deutschland bekunden“. Unterzeichnet sind diese Sätze im Juli 1955 vom damaligen Oberbürgermeister Heinrich Berndl.

Vierte Buch fast voll

Eintrag nach Eintrag: Mittlerweile gibt es vier Goldene Bücher Memmingens. Jenes erste beinhaltet Beiträge aus den Jahren von 1955 bis 1976; das zweite von 1976 bis 1992, das dritte von 1992 bis 2009 und das derzeit aktuelle gibt es seit dem Jahr 2009. Dieses ist auch schon fast gefüllt.

Im Grundsatz, so erklärt der hiesige Oberbürgermeister Manfred Schilder, tragen sich in das Goldene Buch Persönlichkeiten mit ihrer Tätigkeit nur ein einziges Mal ein. Es gehe also um eine Persönlichkeit oder auch um einen speziellen Anlass, zu dem ein Eintrag gesetzt werde. „Auf dass es ein tolles Fest werden wird“, ist beispielsweise zum Wallensteinfestspiel zu lesen. 150-jähriges Bestehen der Feuerwehr Memmingen, diverse Städtepartnerschaften, Besuche aus der ganzen Welt in Memmingen, Teilnehmer bei der Freiheitspreisverleihung: Wer durch die Goldenen Bücher blättert, wird staunen, wer schon alles in der Stadt zu Gast war. „Wir Franken und Schwaben müssen als junge Bayern immer zusammenhalten“, schrieb Markus Söder am 30. April 2010 in das Goldene Buch der Stadt Memmingen.

Eintrag bildlich aufgearbeitet

Willy Brandt, Hedwig Freifrau von Lupin auf Illerfeld, Franz Josef Strauß, Bischof Dr. Josef Stimpfle, David Hasselhoff, Helmut Kohl, Johannes Rau sowie Vertreterinnen und Vertreter als Ehrengäste unter anderem aus den Bereichen Sport, Kultur, Kirche, Unternehmen: Es gibt einige persönliche Beiträge zu entdecken. Individuell ist jeder einzelne Eintrag. Seit gut 15 Jahren zeichnet für die dazugehörigen Bildgrafiken Constanze Karg – von Beruf technische Zeichnerin – verantwortlich. Heißt: Alle Beiträge sind auch bildlich entsprechend aufgearbeitet. So auch zum jährlichen Fischertag. Der Fischerkönig verewigt sich nämlich ebenso im Goldenen Buch.

Ein Werk von historischer Bedeutung

Manfred Schilder nickt anerkennend. „Die Goldenen Bücher haben schon historische Bedeutung. Sie sind Zeitgeschichte“. Zudem seien die Eintragungen zumeist mit einem feierlichen Akt verbunden. Gut vier bis sechs Anlässe gebe es pro Jahr – und dementsprechend auch Beiträge im Goldenen Buch.

Carsten Staub trägt sich als Bürgermeister der Memminger Partnerstadt Eisleben in das Goldene Buch ein. Bild: Maike Scholz

Das aktuelle Goldene Buch wurde übrigens schon wieder erweitert: Der Bürgermeister der Memminger Partnerstadt Eisleben, Carsten Staub, hat seinen Antrittsbesuch in der Maustadt abgehalten. Bei dieser Gelegenheit trug er sich am Donnerstag auch in das Goldene Buch ein. Somit wurde wieder eine Seite im Zeitzeugnis gefüllt, das ein besonderes Ereignis für nächste Generationen festhält.

Carsten Staub schreibt seine persönliche Widmung. Bild: Maike Scholz

Beim Empfang im Rathaus. Bild: Maike Scholz

Carsten Staub ist selbst Feuerwehrmann - kennt die Stadt Memmingen deswegen schon länger. Gut 25 Mal sei er schon im Rahmen der Freundschaft zur Feuerwehr Memmingen in der Maustadt zu Gast gewesen. Bild: Maike Scholz

Zeit für einen Austausch beim Empfang im Rathaus. Bild: Maike Scholz