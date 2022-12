Nach Großbrand auf Bauernhof bei Erkheim: Landwirtsfamilie von Hilfsbereitschaft überwältigt

Beim Brand einer Lagerhalle in Dankelsried war Ende November ein Millionenschaden entstanden. Dank vieler Helfer ist ein wenig Normalität zurückgekehrt.

30.12.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Die Nacht auf den 26. November wird die Familie Karrer aus Dankelsried wohl nicht mehr vergessen. Bei einem Großbrand fiel eine Lagerhalle auf ihrem landwirtschaftlichen Anwesen den Flammen zum Opfer – und mit ihr das ganze Futter, Stroh und Heu für ihre etwa 140 Kühe sowie das Getreide und einige landwirtschaftliche Maschinen. Auch ein Teil des Stalls für das Jungvieh wurde in Mitleidenschaft gezogen. Die Polizei wird später den Schaden auf etwa 2,5 Millionen Euro beziffern. Sie geht von einem technischen Defekt als Brandursache aus. Doch was der Familie ebenfalls für immer in Erinnerung bleiben wird, ist die Hilfsbereitschaft der Anwohner, anderer Landwirte und der mehr als 100 Einsatzkräfte.

