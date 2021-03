Gruppe „Fischers Fritzi“ in Memmingen verarbeitet Hetze im Netz

Auf eine Kunstperformance zum Fischertag, mit der die Gruppe im letzten Jahr am Stadtbach für Gleichberechtigung am Fischertag demonstriert hat, gab es heftige Reaktionen.

16.03.2021 | Stand: 15:07 Uhr

Wie Fahnen hängen zur Zeit große Siebdruckplakate mit Texten im „Konnex“ am Marktplatz von der Decke. „Verrecken sollt ihr“ steht beispielsweise grün geschrieben auf einem. Die überdimensionalen Schriftstücke sind Teil der Ausstellung „Fischers Fritzi fischt frische Fakten“ von Ida und Anna Lutzenberger. Sie nehmen Bezug auf eine Aktion der beiden mit ihrer Gruppe „Fischers Fritzi“ am (ausgefallenen) Fischertag im vergangenen Jahr, mit der sie für die Gleichberechtigung am Memminger Fischertag kämpfen wollten.