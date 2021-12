Gruppe Jugendlicher erpresst drei achtjährige Mädchen in Mindelheim

Fünf Jugendliche haben in Mindelheim Geld von drei achtjährige Mädchen verlangt. Die Polizei gibt Tipps, wie Eltern die "Abzocken" erkennen.

14.12.2021 | Stand: 13:26 Uhr

Eine Gruppe von fünf Jugendlichen hat am Montag kurz vor 13 Uhr in der Brennerstraße in Mindelheim versucht, drei achtjährige Mädchen zu erpressen. Sie verlangten Geld von den Kindern. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor. Zwei der Achtjährigen erzählten ihren Müttern von dem Vorfall. Diese schalteten die Polizei ein. Die Beamten bitten um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 08261/7685-0.

Gruppe Jugendlicher erpresst drei Achtjährige in Mindelheim

Bei Fällen der "Abzocke" oder des "Abziehens" handelt es sich der Mitteilung zufolge keineswegs um einen Kavaliersdelikt, sondern in der Regel um Erpressung oder Raub. Die Polizei weist darauf hin, dass bereits das Auftreten als Gruppe oder altersmäßig überlegen als Drohung verstanden werden kann.

Wenn Kinder bedrückt nach Hause kommen oder regelmäßig Geld und Sachen "verlieren", sollten Eltern laut Polizei aufmerksam werden. Die Polizeiinspektion verweist zudem auf weiterführende Informationen unter dem Stichwort „Abziehen“ auf der Präventionsseite der Polizei www.polizei-beratung.de.

