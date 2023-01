Günstig einkaufen - Gutes tun: So funktionieren Memmingens Second-Hand-Läden

Spendenannahmen, ehrenamtliche Arbeit und gebrauchte Ware. Die Arbeit im Second-Hand-Laden und worauf man bei der Abgabe von gebrauchten Dingen achten sollte.

07.01.2023 | Stand: 05:45 Uhr

50 Euro mindestens: So viel kostet ein Paar Schuhe der Marke Nike in etwa. Nicht so im Rot-Kreuz-Laden in Memmingen. Eine junge Kundin hat das Glück. Die Person, die die Schuhe zum Verkauf abgegeben hat, hat die gleiche Größe wie sie. Die gebrauchten Schuhe sind sauber und wirken wie neu. Nur am unteren Rand sind bei genauerem Hinsehen kleine verblichene Flecken zu erkennen. Die Frau bezahlt acht Euro für die Schuhe.

