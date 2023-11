Günztal-Pokalschießen: Mehr Teilnehmer als „vor Corona“

Am 56. Pokalschießen der Günztal-Pokalgemeinschaft haben 220 Schützinnen und Schützen teilgenommen. Wer am besten gezielt hat.

22.11.2023 | Stand: 14:30 Uhr

Beim 56. Pokalschießen der Günztal-Pokalgemeinschaft, das der Schützenverein „Hubertus“ Günz auch für die Schützenvereine Egg, Lauben, Schwaighausen, Eisenburg, Trunkelsberg und Ungerhausen ausgerichtet hat, wurde der Wettbewerb nach zehn Schießtagen mit einem spannenden Finale abgeschlossen. Mit 220 teilnehmenden Schützinnen und Schützen wurden sogar die Beteiligungszahlen aus der „Vor-Corona-Zeit“ noch übertroffen. „Wunderschöne und für einige von uns sehr anstrengende Tag sind zu Ende gegangen“, sagte Schützenmeister Josef Rampp zufrieden.

Beim Pokalschießen gibt es zahlreiche Preise zu gewinnen

Besonderen Dank zollte er seinem EDV-Team mit Werner Schalk und Stefan Glöckler sowie Kassenwart Markus Lustig, die für einen reibungslosen Ablauf manch lange Nachtschicht einlegen mussten. Bei der Preisverteilung konnten nun nicht nur die begehrten Pokale, sondern bei der Festscheibe auch zahlreiche Gutscheine, Geld- und Sachpreise im Gesamtwert von 5000 Euro sowie bei der Punkt- und Meisterscheibe 1350 Euro an Geldpreisen gewonnen werden.

Mit dem Luftgewehr gab es 70 wertvolle Preise zu ergattern, in der Kategorie „Auflage“ und mit der Pistole jeweils 30 Preise. In der Kategorie „LG/LP aufgelegt Meisterscheibe“ erzielten elf Schützen beziehungsweise Schützinnen das Traumergebnis von 100 Ringen. Entscheiden mussten hier also die sogenannten Deckserien.

Der Vorsitzende lobt den Veranstalter „Hubertus“ Günz

Pokal-Vorsitzender Georg Wassermann freute sich: „Das volle Schützenheim bereitet Freude.“ Lob zollte er dem Veranstalter, der für eine „sehr angenehme, kameradschaftliche Atmosphäre“ gesorgt habe. Dass der Ausrichter „phänomenale 88 Schützen“ an den Stand gebracht habe, sei „aller Ehren wert“. Für Egg schossen 41 Teilnehmende, Lauben zählte 33, Schwaighausen und Eisenburg jeweils 23 Teilnehmende. Ältester Schütze war mit 84 Jahren Wolfgang Ego aus Schwaighausen. Pokalkönig wurde Algazel Redding (Schwaighausen, 9,8-Teiler), gefolgt von Markus Rothdach (Egg, 62,0) und Kurt Sickinger (Eisenburg, 70,6).

Den „Wanderpokal Festblattl 2023“ gewann „Hubertus“ Günz mit einem 81,9-Gesamtteiler (die fünf besten Blattl addiert), vor Egg (135,9) und Eisenburg (156,4). Da jedoch die Gewinner der jüngsten sechs Wettbewerbe addiert werden, durfte der SV Egg (zwölf Punkte) den Glaspokal mit nach Hause nehmen.

In der Frauenklasse gewinnt Nicole Graf aus Egg

Lauben liegt aktuell bei 15 und Günz bei 16 Punkten. In der Schülerklasse siegte Eva Schnabel (Günz, 166 Ringe). Bei der Jugend fuhr Regina Angele (Egg, 377) das beste Ergebnis ein. In der Frauenklasse siegte Nicole Graf (Egg, 384), in der Schützenklasse Martin Wuggazer (Lauben, 389), in der Altersklasse Markus Henkel (Schwaighausen, 376), in der Seniorenklasse Heinz Rampp (368), in der Kategorie „LP/LG aufgelegt“ Matthias Nessel (Trunkelsberg, 399) und mit der Luftpistole Markus Schneider (Ungerhausen, 363).

Bei den Mannschaften erzielte in der Kategorie „LG Schüler“ Günz mit 450 Ringen das beste Ergebnis. Egg gewann bei „LG Jugend“ (1010) und belegte beispielsweise auch in der LG-Schützenklasse (2233) den ersten Platz.

Die Luftpistolen-Trophäe nimmt Ungerhausen mit nach Hause

„Hubertus“ Günz sicherte sich mit 2179 Ringen den Pokal in der LG-Schützenklasse IV, während Eisenburg bei „LG aufgelegt“ (1189) gewann. Die Trophäe „LP-Luftpistole“ nahm Ungerhausen mit 1406 Ringen mit nach Hause, obwohl der Verein mit nur vier Teilnehmenden am Stand vertreten war. Spannende Duelle ergaben sich bei den vier Finalschießen, wo die „Besten der Besten“ mit herausragenden Ergebnissen punkteten. Bei Sabrina und Nicole Graf musste sogar ein Stechschuss darüber entscheiden, wer zu guter Letzt den ersten Platz belegt. Siegerin in der Klasse „Schüler/Junioren“ wurde mit 95,1 Ringen Regina Angele.

Mit der Luftpistole entschied Tobias Friedrich mit 91,4 Ringen den Kampf zu seinen Gunsten. Bei „Luftpistole aufgelegt“ gab es unter den sechs Teilnehmenden gerade mal einen Unterschied von 2,2 Ringen. Hier gewann der Bruder des Schützenmeisters, Heinz Rampp – und zwar mit 104,3 Ringen.

Ziemlich eng ging es auch in der Schützen-Altersklasse her: Nach einem nervenaufreibenden Wettkampf fuhr hier Martin Wuggazer mit 98,9 Ringen den Sieg ein.