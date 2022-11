Gute Kulisse zum Allgäu-Derby in Memmingen

Es geht nicht nur um Punkte, sondern auch um Prestige: Der FC Memmingen trifft zuhause auf den TSV Kottern. Die Maustädter haben die Mannschaft schon einmal besiegt.

04.11.2022 | Stand: 14:30 Uhr

Es war Mitte Juli das offizielle Bayernliga-Eröffnungsspiel und das erste Punktspiel zwischen beiden Mannschaften nach 19 Jahren: Der FC Memmingen feierte mit einem 2:1-Sieg beim TSV Kottern vor 1800 Zuschauern einen gelungenen Saisonstart. Eine gute Kulisse wird nun auch zum Rückspiel am Samstag um 14 Uhr in der Memminger Arena erwartet, wenn sich beide Mannschaften wieder treffen. Natürlich geht es bei diesem Duell nicht nur um Punkte, sondern auch ums Prestige.

Die Lage: Durch die Heimniederlage gegen Gundelfingen (1:3) haben es die Memminger nicht nur verpasst, beste Eigenwerbung für das Allgäu-Derby zu betreiben, sondern auch den möglichen Sprung auf den zweiten Tabellenplatz. Der SV Schalding-Heining marschiert derzeit souverän vorneweg. Dahinter streiten sich mit den Memmingern dicht gedrängt der FC Ingolstadt II, der TSV Landsberg und der SV Kirchanschöring um den zweiten Tabellenplatz, über den es in der Relegation auch noch nach oben gehen kann. Der TSV Kottern steht auf Rang neun, hat die vergangenen vier Spiele unter dem neuen Trainer Frank Wiblishauser gewonnen und holte dabei zehn von zwölf möglichen Zählern. Darunter war ein respektabler 3:1-Heimsieg über das Spitzenteam Ingolstadt II.

Der Gegner: Anfang Oktober gab es in Kottern, etwas überraschend, einen Trainerwechsel. Matthias Günes musste gehen, weil die Verantwortlichen der Meinung waren, „dass nach der Entwicklung der vergangenen Wochen und Monate, die Mannschaft einen neuen Impuls braucht“, wie es hieß. Der neue Impulsgeber heißt Frank Wiblishauser. Der 45-jährige Ex-Profi aus Memmingen

Die Statistik: Beide Mannschaften haben die Mehrzahl ihrer Punkte bislang auswärts geholt. Entweder gewinnen oder verlieren hieß es bislang beim TSV Kottern, der erst ein Unentschieden verzeichnet. Die meisten Remis der Bayernliga, nämlich fünf, hat der FC Memmingen auf dem Konto.

Die Torjäger beider Teams: Sezer Yazir traf für den TSV Kottern bislang sieben Mal, Fatlind Vezej sechs Mal. Je sechs FCM-Treffer auf dem Konto haben Dominik Stroh-Engel und Pascal Maier, der auch für die beiden Memminger Tore im Hinspiel sorgte.

Das FCM-Personal: Flemming Schug hat sich bei der Abstellung für die Bayernauswahl Anfang Oktober in Italien einen Virus eingefangen, der ihm zu schaffen macht. Der junge Innenverteidiger hat einige Kilogramm abgenommen. Oktay Leyla gab nach seiner Verletzungspause zuletzt in der U21-Mannschaft sein Comeback. Dort sammelt auch Jakob Gräser wieder erste Spielpraxis, allerdings erhielt er im Landesliga-Spiel gegen Erkheim einen Schlag auf das Knie und musste ausgewechselt werden. Ardian Morina befindet sich weiter im Aufbautraining, trainiert bereits auch regelmäßig mit dem Team, ist aber noch nicht voll belastbar. (ass)

Karteninfos: Den Fans wird empfohlen, im Vorfeld ihre Karten zu erwerben, um sich Wartezeiten an den Arenakassen zu ersparen. Der Vorverkauf läuft über die Esso-Tankstelle am Stadion (auch noch am Spieltag), das MZ-Servicecenter in Memmingen, die AZ-Servicecenter in Kempten und Kaufbeuren sowie online bis unmittelbar zum Anpfiff über ALLGÄUTICKET.