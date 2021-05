Hackerangriff auf Molkerei Ehrmann - Unbekannte wollten offenbar Millionensumme erpressen

Unbekannte dringen in das Firmennetzwerk von Ehrmann ein. Der Hauptsitz in Oberschönegg und weitere Standorte sind betroffen. Das sind die Auswirkungen.

Von Thomas Schwarz, Sabrina Karrer und Jens Noll

13.05.2021 | Stand: 08:51 Uhr

Diese Tat hat Ehrmann mit Sitz in Oberschönegg böse überrascht: Die Molkerei ist in der vergangenen Woche Opfer eines Hackerangriffs geworden. Das Unternehmen bestätigt auf Nachfrage unserer Redaktion, dass es einen Vorfall gab. Momentan lässt sich noch nicht beziffern, wie hoch der Schaden ausfällt, den die unbekannten Täter angerichtet haben. Sie wollten von dem Unternehmen offenbar eine Millionensumme erpressen, so die Polizei. Die Firma zahlte aber nicht, sondern schaltete die Ermittler ein. Ähnliche Fälle gab es bereits in mehreren Memminger Firmen, wo durch Cyberangriffe teilweise mehrere Wochen die Produktion lahm gelegt wurde.