Öffnungszeiten im Hallenbad sorgen für Diskussionen

Das Bad darf am Sonntagnachmittag nur von Vereinen genutzt werden. Stadtrat Buchberger fordert eine Öffnung für alle Bürger. Wird die alte Regelung fallen?

05.05.2023 | Stand: 23:21 Uhr

Warum ist das Memminger Hallenbad am Sonntag ab 12 Uhr für die Allgemeinheit geschlossen? Diese Frage ploppt seit Jahren in Memmingen so regelmäßig auf wie in Deutschland die Diskussion über ein Tempolimit auf Autobahnen. Bei beiden Themen blieb bislang alles beim Alten. Doch jetzt kommt Bewegung in die Sache – zumindest beim Hallenbad. So hat sich der Kulturausschuss des Stadtrats in seiner jüngsten Sitzung mit einem Antrag von Professor Dr. Dieter Buchberger befasst, den der heutige Fraktionschef der Grünen bereits vor über vier Jahren gestellt hatte. Damals saß Buchberger übrigens noch für die ÖDP im Stadtrat. Er fordert unter anderem, dass das Bad am Sonn- und Feiertagen für alle Bürger bis 18 Uhr geöffnet sein soll. Lediglich an Heiligabend und an Silvester soll das Bad um 15 Uhr schließen.

Antrag ist über vier Jahre alt

In der jetzigen Ausschusssitzung erklärte Oberbürgermeister Jan Rothenbacher ( SPD), warum Buchbergers Antrag vom 21. Januar 2019 gerade jetzt behandelt wird. Nach seinen Worten gab es eine Dienstaufsichtsbeschwerde, weil die Behandlung des Antrags auf sich warten ließ. Letztlich habe die Regierung von Schwaben Druck gemacht, so dass noch vor der OB-Wahl entschieden worden sei, den Antrag in der nächsten Sitzung des Kultur-, Bildungs- und Sozialausschusses zu behandeln. Dies war nun der Fall.

In der Sitzung unterbreitete Sabine Ganser, Leiterin des Amts für Schulen, Sport und Mobilität, den Stadträten einen Vorschlag der Verwaltung, wie die Öffnungszeiten künftig aussehen könnten. Hauptgrund für die sonntägliche Schließung des Hallenbads ab 12 Uhr ist der Umstand, dass man örtlichen Vereinen Gelegenheit zum Trainieren geben möchte. Darunter fallen zum Beispiel die Wasserwacht, der TV Memmingen, die DLRG und der SV Amendingen. Mittlerweile hat die Verwaltung laut Ganser geprüft, in welchem Umfang die Vereine das Bad am Sonntagnachmittag tatsächlich nutzen. Dies hatte Buchberger in seinem Antrag ebenfalls gefordert. Denn er habe beobachtet, dass die Becken häufig nur von wenigen Vereinssportlern genutzt werden. Teilweise stehe das Bad sogar leer.

Stadtverwaltung Memmingen: Bad-Öffnung für alle Bürger wäre möglich

Bei der jetzigen Überprüfung durch die Verwaltung ist man nach Gansers Worten zu dem Schluss gekommen, dass man das Hallenbad durchaus an Sonn- und Feiertagen von 8 bis 18 Uhr für alle Bürger öffnen könnte. Allerdings mit folgenden Ausnahmen: Das Bad bleibt an Neujahr, Ostersonntag, Christi Himmelfahrt (regelmäßiger Termin für das Mauschwimmfest des TVM) und am ersten Weihnachtsfeiertag geschlossen. Zudem soll das Bad für Großveranstaltungen der Memminger Wassersportvereine per Einzelfallentscheidung der Verwaltung teilweise oder ganz geschlossen werden können. Darüber hinaus könnte das Frauenbaden am Dienstag und Donnerstag zugunsten von Schwimmkursen der Vereine wegfallen. Auch der Warmbadetag am Mittwoch könnte mit Blick auf die Energiekosten abgeschafft werden. Dagegen sollen die Öffnungszeiten von Montag bis Freitag unverändert bleiben.

Vereine sollen einbezogen werden

Mit diesem Vorschlag der Verwaltung konnten sich die anwesenden Stadträte und OB Rothenbacher durchaus anfreunden. Allerdings sollen vor einer Entscheidung unbedingt die Vereine eingebunden werden. „Wir wollen die Vereine ja nicht rausdrängen“, betonte der Rathauschef. Letztlich beauftragten die Ausschussmitglieder die Stadtverwaltung per einstimmigem Beschluss, das Gespräch mit den betroffenen Vereinen zu suchen. Grundlage und Zielrichtung dieser Gespräche muss aber der oben beschriebene Vorschlag der Stadtverwaltung sein. Letztlich soll noch vor der Sommerpause eine Entscheidung im Stadtrat über die künftigen Öffnungszeiten des Hallenbads fallen.

Wie berichtet, wurde das alte Memminger Freibad im Frühjahr abgerissen, um Platz für ein Kombibad zu schaffen. Dessen Fertigstellung ist für Sommer 2026 geplant. Bis dahin bleibt das Hallenbad fast das ganze Jahr über geöffnet. Lediglich vom 31. Juli bis 28. August gibt es eine Sommerpause. Danach könnten neue Öffnungszeiten an Sonn- und Feiertagen gelten.

