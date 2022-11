Handball in der Halle oder Fußball im TV?

Das Handball-Derby zwischen Ottobeuren und Dietmannsried findet zeitgleich mit dem Fußball-Spiel Deutschland gegen Spanien statt. Wie es dazu kam.

25.11.2022 | Stand: 16:08 Uhr

Die Fußball-Interessierten unter den Handball-Freunden stehen am Sonntag vor der Frage: Schaue ich mir in der Dreifachsporthalle das Allgäuer Landesliga-Derby zwischen den Handball-Männern des TSV Ottobeuren (TSVO) und der HSG Dietmannsried-Altusried an? Oder verfolge ich lieber am heimischen Fernseher die Live-Übertragung des Fußball-Spiels Spanien gegen Deutschland bei der Fußball-Weltmeisterschaft? Beide Partien beginnen um 20 Uhr.

Wie konnte es zu dieser etwas unglücklichen Terminüberschneidung kommen? Hierbei muss man wissen: Eigentlich hätte das Prestige-Derby am Samstag ab 20 Uhr stattfinden sollen. Seit vielen Jahren ist dies die Standard-Anwurfzeit bei den Heimspielen der Ottobeurer Männer.

Verwaltungsgemeinschaft Ottobeuren plant Hallensanierung

Weil jedoch die Verwaltungsgemeinschaft Ottobeuren eine energetische Sanierung der Beleuchtung in der Dreifachsporthalle plante und die Halle im entsprechenden Zeitraum nur eingeschränkt nutzbar sein sollte, war der TSV Ottobeuren gezwungen, das Derby schon sehr frühzeitig zu verlegen.

„Da andere Abteilungen die Halle ebenfalls nutzen, blieb uns nur der Sonntag als Ausweichtermin übrig“, erklärt Pia Hitzlberger, Zweite Vorsitzende der TSVO-Handball-Abteilung, auf Anfrage unserer Redaktion. Beide Vereine einigten sich dann auf eine Verlegung des Nachbarschaftsduells auf Sonntag. Diese Verlegung ging bereits im Juli über die Bühne.

An die Fußball-WM haben die Ottobeurer im Juli noch nicht gedacht

Den weiteren Verlauf der Angelegenheit skizziert Hitzlberger folgendermaßen: „Dass die Sanierung der Lichtanlage später verschoben wurde, war dann zu kurzfristig für eine Rückverlegung des Spiels auf das ursprüngliche Datum.“ An die Spiele der Fußball-Weltmeisterschaft habe man im Juli noch nicht gedacht. „Wir waren froh, dass wir alle unsere Spiele untergebracht haben“, betont die Zweite Vorsitzende des TSVO.

Bayerischer Handball-Verband: Risiko liegt bei den Vereinen

Die beim Bayerischen Handball-Verband (BHV) für die Öffentlichkeitsarbeit zuständige Katharina Gotz stellt fest: „Die Spielverlegung fand im Einvernehmen beider Vereine statt. Wir haben die Verlegung lediglich genehmigt.“ Ihr sei kein Konflikt bekannt – im Gegenteil: Die Einigung sei reibungslos verlaufen. Weiter sagt Gotz: „Das Risiko, dass wegen der Überschneidung Zuschauer fern bleiben, liegt bei den beiden Vereinen.“