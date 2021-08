Hanf-Produkte bei Lidl?

Cannabis-Nahrungsmittel sorgten für gemischte Reaktionen. Das sagt die Leiterin der psychosozialen Beratungsstelle Memmingen dazu.

20.08.2021 | Stand: 13:40 Uhr

Hash Brownies – was wie ein Produkt aus einem Coffeeshop aus den Niederlanden anmutet, konnte vor kurzem noch deutschlandweit bei Lidl gekauft werden. Ein Leser der Memminger Zeitung beschwerte sich über die Produkte wie Hash Brownies oder Cannabis-Cookies des Start-Ups „The green dealers“, die auch die Filialen in Memmingen in ihr Sortiment aufgenommen hatten. Nach nur einer Woche wurden die Produkte wieder herausgenommen. Laut einer Mitarbeiterin einer Lidl-Filiale in Memmingen ist das auf massive Proteste zurückzuführen.

Prdukt enthält keine berauschenden Inhaltsstoffe

Dabei ist das Nahrungsmittel laut Zutatenliste frei von den berauschenden Stoffen Tetrahydrocannabinol (THC) und Cannabidiol (CBD). Auch wenn die Verpackung das mit der Abbildung von Joints und Hanfblättern anders darstellt, hat der Konsum hat keine euphorisierende Wirkung. Doch wie ist eine solche Produktvermarktung zu sehen?

"Die Werbeindustrie macht sich die Haltung der Jugendlichen zunutze"

„Es verharmlost die Droge Cannabis definitiv“, sagt Waltraud Rehm, Leiterin der psychosozialen Beratungsstelle in Memmingen. Dort werden Suchtkranke und deren Angehörige betreut. „Die Werbeindustrie macht sich die Haltung der Jugendlichen zunutze. Viele Jugendliche stehen dem Konsum von Cannabis sehr offen gegenüber und davon möchte diese provokante Vermarktung natürlich profitieren.“ 21 Produkte des tschechischen Herstellers „Euphoria“ wollte der Discounter in sein Sortiment aufnehmen. „Das weckt natürlich Neugierde bei Jugendlichen und den Gedanken: Wenn man solche Hash Brownies bei Lidl kaufen kann, dann kann das ja nicht so schlimm sein“, sagt Rehm.

Die Grenze zur Illegalität weicht auf

Für sie ist das ein weiterer Schritt in Richtung „Aufweichung“ der illegalen Grenze von Cannabis. „Man kann beobachten, wie die Droge gesellschaftlich immer anerkannter wird.“ Dadurch konsumierten viele junge Leute die Droge sehr unbedacht. Doch Rehm weiß um die Gefahren, die der Konsum von Hanf-Pflanzen mit sich bringt. „Cannabis kann eine sehr gefährliche Droge sein und das Risiko für Erkrankungen, gerade psychischer Natur, ist nicht zu unterschätzen.“ Ein Viertel der Leute, die laut Rehm zur Beratungsstelle kommen, konsumieren als Hauptsubstanz THC.

„Es ist doch absurd: Lidl macht Werbung mit einer Droge, die nicht mal im Produkt enthalten ist“, meint Rehm fassungslos.

Die Presseabteilung des Discounters hat eine Anfrage per E-Mail nicht beantwortet.

