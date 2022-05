Nach dem tödlichen Hauseinsturz in Memmingen sind viele Fragen offen. Am Montag kommt ein Sachverständiger. Und die Polizei hofft auf einen wichtigen Zeugen.

01.05.2022 | Stand: 15:53 Uhr

Der Einsturz eines Einfamilienhauses bewegt Memmingen. Ein Mann starb unter den Trümmern, ein weiterer wurde schwer verletzt. Die Polizei hofft nun, Anfang der Woche mehr Klarheit über den Hergang des Unglücks zu erhalten. Die Detailermittlungen laufen am Montag an: Ein Sachverständiger soll die Trümmer des Hauses untersuchen. Die Polizei hofft, dass ein wichtiger Zeuge mehr dazu sagen kann, wie es zu dem Hauseinsturz kam. Er stand zunächst unter Schock und wurde deshalb bisher nicht vernommen.

Mehrere Kerzen bringen die Trauer zum Ausdruck. Das Areal im Nordwesten der Stadt hat das Technische Hilfswerk (THW) mit Metallgittern und Bändern abgesichert. Bereits seit sechs oder sieben Jahre habe das Gebäude leer gestanden, sagt ein Nachbar. Doch vor einigen Wochen habe der Eigentümer mit der Sanierung begonnen.

Hauseinsturz in Memmingen: Nachbar berichtet von den Bauarbeiten

Einige Wände seien innen beseitigt worden, seit einigen Tagen hätten mehrere Leute einen Graben direkt rund um die Hausmauern gezogen – teilweise mit einem kleineren Bagger, der jetzt noch hinter dem Haus steht und den die Polizei für die weiteren Ermittlungen sichergestellt hat. Der bei dem Einsturz tödlich verunglückte 42-Jährige habe gerade mit einem Hochdruckgerät den Dreck an der Hauswand mit Wasser abgespritzt, denn diese sollte wohl neu verputzt werden.

„Dann gab es einen lauten Knall und eine riesige Staubwolke“, schildert ein anderer Nachbar den Einsturz. Und ergänzt: „Ich wäre in diese Grube nicht gestiegen ...“ Binnen Sekunden sei das Haus in sich zusammengestürzt. Über diesen Knall wird spekuliert – weckt er doch Erinnerungen an eine Gasexplosion in Rettenbach am Auerberg (Ostallgäu), bei dem 2019 ein Familienvater und seine Tochter ums Leben kamen. Allerdings gehen die Ermittlungen in Memmingen derzeit „nicht in diese Richtung“, wie Holger Stabik, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West am Sonntag gegenüber unserer Redaktion erklärt: Weder aus dem Notruf noch am Unglücksort hätten sich bisher Anzeichen dafür ergeben.

Derzeit steht nur noch eine Hauswand im hinteren Teil. Das Gebäude stamme wie die meisten anderen in der Straße aus den späten 1930er Jahren, sagen Nachbarn – „da war die Bausubstanz nicht doll und die Wände oft feucht“, berichtet ein Anwohner von den eigenen Erfahrungen.

Haus in Memmingen eingestürzt: Was die Retter an der Unglückstelle erwartete

Schon wenige Minuten nach dem Einsturz waren die ersten Rettungskräfte vor Ort. Der schwer verletzte 73-Jährige, der am Rand der Baustelle gestanden haben soll, wurde schnell geborgen. Der Rettungsdienst brachte ihn mit schweren Beinverletzungen ins Krankenhaus. Währenddessen beseitigten Feuerwehrleute zunächst mit bloßen Hände Stein für Stein vorsichtig, aber dennoch zügig – in der Hoffnung, den zu diesem Zeitpunkt vermissten 42-Jährigen lebend unter den Trümmern zu finden. Doch die Hoffnung erfüllte sich nicht.

Memmingen: Nachbar berichtet von "einer Art Knick“ an einer Mauer

Über die Ursache des Unglücks herrscht nach wie vor Unklarheit. Ein Nachbar will „eine Ausbeulung oder eine Art Knick“ an einer Mauer in der Baugrube gesehen haben. Und vermutet, dass die Statik des komplett unterkellerten Hauses nicht mehr funktionierte und der Druck des Gemäuers zu groß geworden war. Mann wolle dem Sachverständigen nicht vorgreife, sagt Polizeisprecher Stabik zur Frage, warum das Haus zusammenbrach. Nach erster polizeilicher Einschätzung könne es aber sein, dass angesichts des hohen Zerstörungsgrads die genaue Ursache gar nicht mehr nachvollziehbar ist. Deshalb setze die Polizei vor allem auf die Vernehmung des 38-jährigen Beteiligten.

War noch jemand auf der Baustelle?

Ob die Leiche des 42-Jährigen, der unter den Trümmern verschüttet wurde, obduziert werden müsse, sei fraglich. Die Todesursache an sich dürfte eigentlich eindeutig feststehen, sagt Stabik. Der 73-Jährige, der vermutlich Knochenbrüche erlitt, sei schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Nach Nachbarangaben handelt es sich bei ihm und dem 38-Jährigen wohl um die Hausbesitzer. Der verunglückte 42-Jährige sei nicht mit der Familie verwandt. Rätsel gibt den Ermittlern noch auf, dass Anwohner von einer vierten Person auf der Baustelle sprachen: „Eine zentrale Frage“, sagt Stabik: Man hoffe, sie Anfang der Woche klären zu können.