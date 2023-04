Wo Legau neue Flächen für Gewerbe schaffen will

Bei den Steuereinnahmen sieht es in Legau nicht rosig aus. Trotzdem steckt die Marktgemeinde Geld in viele Projekte. Eine Sanierung wirft ihre Schatten voraus.

20.04.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Aufgrund der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen rechnet der Marktgemeinderat Legau mit einem deutlichen Rückgang der Steuereinnahmen. Der Haushaltsansatz für das Steueraufkommen wurde auf 6,4 Millionen Euro fixiert. Im Vorjahr waren es noch 9,28 Millionen Euro.

Gewerbesteuer-Einnahmen gehen in Legau deutlich zurück

Laut Bürgermeister Franz Abele werden insbesondere die Einnahmen aus der Gewerbesteuer in diesem Jahr voraussichtlich deutlich geringer ausfallen. Im Haushaltsjahr 2023 wird noch mit Zuflüssen in Höhe von 3,5 Millionen Euro kalkuliert. Im Vorjahr lag der Haushaltsansatz noch bei 6,5 Millionen Euro. Auch der im Vorjahr gesetzte Haushaltsansatz konnte mit 4,15 Millionen Euro im Endergebnis nicht erreicht werden. Ungünstig wirkt sich laut Bürgermeister auch die Kreisumlage aus, die in diesem Jahr einen neuen Höchstwert in Höhe von 2,69 Millionen Euro erreicht. „Dies ist ein großer Brocken, der den Haushalt schwer belastet.“ Im Verwaltungshaushalt wird trotzdem noch ein Überschuss erwirtschaftet. Der Kämmerer Thomas Mazenik erläuterte, dass die Zuführung an den Vermögenshaushalt bei knapp 1,2 Millionen Euro liegt.

Mittelschule Legau: Bürgermeister rechnet mit Kosten bis zu 15 Millionen Euro

Im Haushaltsplan wirft die Sanierung der Mittelschule ihre Schatten voraus. Im Jahr 2023 sind finanzielle Mittel für Vorbereitungsarbeiten, Planung und Untersuchungen eingestellt. Der Bürgermeister sprach von einem großen Projekt, das im Gesamten um die 10 bis 15 Millionen Euro kosten wird. Dennoch sei es so, dass man die Sanierung des Schulgebäudes angehen müsse. Ein erster größerer Haushaltsansatz wurde in die Finanzplanung für 2026 eingestellt. Zwischenzeitlich sollen die Sanierungskosten und die Höhe der Fördermittel ermittelt werden.

Platznot herrscht in der Kindertagesstätte Arche Noah. Abele berichtete, dass man zunächst die vorhandenen Raumkapazitäten noch besser nutzen will. Dann sei es so, dass die vorhandenen Kapazitäten in der Kita wieder eine Weile ausreichen. Mit Blick auf einen eventuell erforderlichen Neubau sprach der Bürgermeister von Kosten in Höhe von rund 3,5 Millionen Euro, die man schultern müsste.

Im Wald bei Legau entsteht für Radfahrer ein Bikepark

Für die Umsetzung das Leader-Projekts Bikepark sind ebenfalls Mittel im Haushalt enthalten. Hierzu hat der Gemeinderat außerhalb des Ortes in einem Waldstück ein Grundstück gepachtet.

Die Erschließung des neuen Gewerbegebiets am nördlichen Ortseingang neben dem bestehenden Penny-Markt soll ebenfalls vorangetrieben werden. Die Erschließungsarbeiten an dem rund 2,4 Hektar großen Areal sollen noch im späteren Frühjahr beginnen. Der Bürgermeister berichtete, dass örtliche Gewerbetreibende großes Interesse an den neuen Baugrundstücken haben. Die Erschließung soll im Herbst abgeschlossen sein.

Mit Blick auf den Neubau des Gemeindesaals sind es noch knapp zwei Millionen Euro an ausstehenden Rechnungen, die im Gemeindeetat 2023 veranschlagt sind. Der Bürgermeister erläuterte, dass man weiterhin von Baukosten im Bereich von 8,4 Millionen Euro ausgeht. Der Kämmerer wird hierzu zeitnah eine aktuelle Kostenübersicht erstellen.

Der Ausbau der Steige Mückental(Maria Steinbach) mit Radwegausbau soll in etwa im Mai dieses Jahres beginnen. Hierfür sind 500.000 Euro veranschlagt.

Zur Finanzierung der Investitionen im Vermögenshaushalt ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 1,4 Millionen Euro eingeplant. Der Schuldenstand der Gemeinde Legau soll am Jahresende im Bereich von 3,35 Millionen Euro liegen. Das Ratsgremium hat den Haushaltsplan einstimmig verabschiedet.