Hawanger wollen einfach mal einen Blick riskieren

Der FC Hawangen hat eine sehr agile Abteilung. Diese stellt sich am Wochenende öffentlich vor.

04.05.2022 | Stand: 16:00 Uhr

Sie ist noch sehr jung: Die Volleyball-Abteilung des FC Hawangen (FCH) existiert erst seit dem Bau der örtlichen Mehrzweckhalle im Jahr 2005. Anfangs haben sich einige Erwachsene zusammengetan und gemeinsam Volleyball gespielt. Bald wurde auch eine Hallenzeit für Kinder und Jugendliche gefunden, die dann von Wolfgang Dodel betreut wurden. Damals noch ohne Spielbetrieb. Im Herbst 2007 übernahm dann Christian Kleibel die Volleyballjugend mit insgesamt rund 20 Kindern.

In der Saison 2008/09 wurde die erste Damenmannschaft in der Eichenkreuz-Runde Allgäu gemeldet. „Die Mädchen, die damals angefangen haben, sind mittlerweile in der höchsten der vier Spielklassen der Eichenkreuz-Runde aktiv“, berichtet Kleibel stolz.

Heute sind drei U14-, zwei U17-Teams, eine Herren- und drei Damenmannschaften mit insgesamt rund 100 aktiven Sportlerinnen und Sportlern im Spielbetrieb der Eichenkreuz-Runde Allgäu gemeldet.

Mitgliederzahlen sind auch während Corona gestiegen

Kleibel: „Auch während der Corona-Pandemie sind die Mitgliederzahlen in unserer Abteilung weiter gestiegen, und vor allem im Jugendbereich steht der Verein wirklich gut da. Anders als in anderen Vereinen, in denen der Nachwuchs das größte Problem ist, haben wir sehr regen Zulauf – auch aus den umliegenden Gemeinden und auch aus der Stadt Memmingen.“

Lesen Sie auch

Versammlung SV Pforzen SV Pforzen will wieder durchstarten - Vereinsführung bestätigt

Es seien sogar „zehn Jungs im Alter zwischen zehn und 17 Jahren bei uns im Verein, was auch für die Zukunft der Herrenmannschaft hoffen lässt“, betont Christian Kleibel. Derzeit trainiere er alle drei Damenteams alleine und betreue diese auch bei den Spielen. „Ich werde aber zum Ende der Saison nach 15 schönen Jahren als Trainer in Hawangen aufhören“, kündigt Kleibel an.

Die Abteilung sei bereits jetzt dabei, sich nach Trainern umzuschauen, und habe diesbezüglich auch schon einige Gespräche geführt. „Bisher leider ohne Erfolg“, bedauert der Volleyball-Trainer aus Hawangen. „Die Spielerinnen der Ersten und Zweiten Mannschaft sind schon im Jugendbereich als Trainerinnen tätig, was mich sehr freut und stolz macht“, sagt Kleibel. (Lesen Sie auch: TV Bad Grönenbach steigt in die Landesliga auf)

Die „Alten“ sind Anfang 30

Anders als in anderen Sparten des FCH gebe es keine Alten, welche die Aufgaben als Trainer im Erwachsenenbereich übernehmen könnten. „Unsere sogenannten Alten sind maximal Anfang dreißig und selber noch aktiv im Spielbetrieb.“ Die gemeinsame Trainingszeit aller Erwachsenen mache es somit unmöglich, dass beispielsweise eine Spielerin der Damen I das Team der Damen III trainiere.

„So bleibt uns nichts anderes übrig, als außerhalb des Vereins auf die Suche zu gehen“, erklärt Christian Kleibel. Eine Möglichkeit, die gesamte Volleyball-Familie des FC Hawangen kennenzulernen, bietet sich am Samstag, 7. Mai. Da findet ab 14 Uhr in der Mehrzweckhalle ein Vereinsturnier mit allen Mannschaften statt.