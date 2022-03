Hebt der ECDC Memmingen ab in Richtung Viertelfinale?

Die Indians aus Memmingen gewinnen auch in Herne, diesmal mit 4:3 nach Verlängerung. Am Dienstag können sie etwas Historisches schaffen.

21.03.2022 | Stand: 16:23 Uhr

Die Entscheidung in Herne ist zwar erst in der 78. Spielminute gefallen. Aber die Memminger Indians holten sich im Play-off-Achtelfinale der Eishockey-Oberliga gegen den Herner EV (HEV) den zweiten Sieg. Linus Svedlund erlöste die Rot-Weißen in der 18. Minute der Verlängerung durch seinen Treffer zum 4:3-Sieg.

In der „Best-of-five“-Serie steht es nun nach Siegen 2:0 für Memmingen. Denn die Indians hatten die „Miners“ im ersten Spiel, das am Memminger Hühnerberg stattfand, mit 10:3 vom Eis gefegt. Der Tabellenzweite der Oberliga Süd nach der Hauptrunde kann am Dienstag ab 19.30 Uhr zuhause gegen den Nord-Siebten also bereits ins Viertelfinale einziehen – vorausgesetzt, er fährt seinen dritten Sieg in Folge ein.

Zur zweiten Achtelfinal-Partie in Herne: Ein sehr enges Spiel bekamen die Anhänger des HEV sowie die rund 150 mitgereisten Indians-Fans zu sehen. Die Gastgeber mussten auf mehrere Stammspieler verzichten, beim ECDC fiel Alec Ahlroth krankheitsbedingt aus. Herne kam, trotz personeller Unterzahl, gut in die Partie. Die Indians waren zwar spielbestimmend, die Miners aber stets gefährlich, sie hielten mit viel Kampf dagegen.

Gleich zu Beginn des Mittelabschnitts gingen die Memminger dann erstmals in Führung. Kapitän Daniel Huhn erzielte das erste Tor des Abends in einer weiterhin sehr engen Partie, die immer hitziger wurde. Kein Zentimeter Eis wurde freiwillig dem Gegner überlassen, kurz vor Ende des Drittels kam es auch noch zu kleinen Keilereien, die zusätzlich Feuer in die Partie brachten. Mit einem knappen Vorsprung ging es trotzdem in die letzten zwanzig Minuten.

Jaroslav Hafenrichter erzielt im Alleingang das 2:0 für Memmingen

Kurz nachdem die Mannschaften wieder zurück auf dem Eis waren, sahen sich die Maustädter in Unterzahl, doch der starke Jaroslav Hafenrichter verwandelte einen Alleingang zum 2:0 für Memmingen. Diese vermeintliche Vorentscheidung machten sich die Indians aber durch eine Undiszipliniertheit gleich wieder zunichte, da der Schiedsrichter eine weitere Strafe wegen unsportlichen Verhaltens aussprach. In doppelter Überzahl schlugen die Hausherren dann erstmals zu. Tomi Wilenius zog ab und traf zum Anschluss. Mit neuem Elan gelang den Gastgebern, durch eine nahezu identische Situation, dann sogar der Ausgleich, der ihnen endgültig Oberwasser bescherte.

Obwohl die Indians weiter anrannten, lauerte der HEV auf Konter. Einen davon konnte er fünf Minuten vor dem Ende dann zur erstmaligen Führung nutzen. Die Gäste aus dem Allgäu warfen jetzt noch einmal alles nach vorn. „Jaro“ Hafenrichter verwertete drei Minuten vor Schluss zum viel umjubelten Ausgleich und schickte die Partie in die Verlängerung.

Der Memminger Linus Svedlund fasst sich ein Herz

Dort spielten dann fast nur noch die Indians. Marco Eisenhut im Memminger Tor musste zwar noch zwei Konter spektakulär parieren. Auf der anderen Seite deckten die Memminger das Tor des starken Herner Goalies Björn Linda mit Schüssen ein. Als schon alle Anwesenden mit einer zweiten zwanzigminütigen Overtime rechneten, fasste sich Linus Svedlund ein Herz und erzielte gute zwei Minuten vor dem Ende der ersten Verlängerung den Siegtreffer für seine Farben. Die rund 150 Fans im Gästeblock waren, wie die Mannschaft auf dem Eis, in Feierlaune.

Doch noch steht ein weiterer Sieg zwischen den Indians und der ersten Teilnahme am Oberliga-Viertelfinale in der 30-jährigen Vereinsgeschichte. Schon am Dienstag soll dieser Meilenstein erreicht werden, dann kommt es in der Serie zum dritten Aufeinandertreffen in Memmingen.

Karten für das dritte Spiel am Dienstag sind online erhältlich. Die Adresse lautet: www.memmingen-indians.de.

Das zweite Achtelfinal-Spiel des ECDC in der Zusammenfassung

Ergebnis: Herner EV – ECDC Memmingen

Tore: 0:1 (22.) Huhn (Lukes), 0:2 (44.) Hafenrichter (Kittel; 4-5), 1:2 (44.) Wilenius (Marsall, Moberg; 5-3), 2:2 (46.) Wilenius (Moberg, Tegkaev), 3:2 (56.) Krebietke (Polter, Ackers), 3:3 (58.) Hafenrichter (Svedlund), 3:4 (78.) Svedlund (Hafenrichter, Huhn).

Zuschauer: 1108.

Strafminuten: Herne 28 – Memmingen 22.

Kader: Für den ECDC Memmingen spielten: Torhüter: Eisenhut (60:00), Vollmer – Verteidigung: Kittel, Svedlund; Stange, Kasten; Schirrmacher, Jiranek, Bergen – Angriff: Hafenrichter, Peter, Pohl; Topol, Huhn, Pekr; Pfalzer, Lukes, Nirschl; Abstreiter.

Stimmen zu den ersten beiden Spielen der Indians gegen Herne

Spiel eins: Sven Müller, Sportlicher Leiter ECDC: Wir haben am Anfang etwas gebraucht, um in den Rhythmus zu kommen, nachdem wir lange Zeit kein Spiel mehr absolviert hatten. Herne hat uns ordentlich gefordert. Spätestens ab dem zweiten Drittel haben wir aber die Kontrolle übernommen und tolles Eishockey geboten. Unsere starken Über- und Unterzahlformationen haben uns dabei sehr geholfen. Aber auch ein hoher Sieg bringt uns nur einen Schritt weiter im Kampf um den Einzug in das Viertelfinale.“