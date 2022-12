Wie Memminger Kinder an Heiligabend aufs Christkind warten

Das Spannendste an Heiligabend ist die Bescherung. Aber wie kommen die Geschenke unter den Christbaum? Das wissen Kindergartenkinder in Memmingen ganz genau.

24.12.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Millionen Kinder warten an Heiligabend, aufs Christkind – endlich kommt es nach den langen, spannenden Adventswochen. Schon vor ein paar Tagen haben wir uns in der Memminger Kita Im Mitteresch umgehört, wie es eigentlich aussieht und wie es das macht mit den Geschenken unterm Christbaum. Noch ganz in einer magischen Weihnachtswelt leben Kindergartenkinder. Deshalb begleiten die Erzieherinnen ihre Schützlinge alle Jahre wieder mit besonderen Aktionen durch die Adventszeit. In jeder Gruppe erinnern Adventskränze und Krippenlandschaften an das Geschehen rund um Weihnachten.

In unserem Weihnachts-Interview kamen aus jeder Gruppe Mädchen und Buben zu Wort, die mit Begeisterung erzählten. Und dabei hatten Magdalena (5), Nele (5), David (5), Jonathan (6) Hanna (4), Lilly (5), Korbinian (6), Lotta (5) und Anton (6) ganz genaue Vorstellungen vom Heiligen Abend – auch wenn das Christkind schon „sehr lange“ nicht mehr da war, wie David feststellte.

So sieht das Christkind aus: Ziemlich einig waren sich die Kinder, dass das Christkind ein schönes weißes Kleid anhat mit ein bisschen Glitzer drauf, dass es große Flügel hat und goldene oder blonde Haare. Magdalena und David beschreiben es mit einem Heiligenschein, bei Anton hat es einen goldenen Ring am Finger. Nur bei den Schuhen gehen die Meinungen auseinander: Mal sind sie weiß (Korbinian), mal golden (Lotta), bei Magdalena sind es schwarze Stiefel, „damit die Füße nicht dreckig werden“. Lilly weiß, dass es „Engelsschuhe“ trägt, „die sind wie ein Herz geformt und haben hinten kleine Absätze“.

Wer hat das Christkind schon mal in echt gesehen?

Wer es schon mal gesehen hat: Dass man das Christkind „in echt“ niemals sehen darf, ist ja klar, also muss man, wie Nele erzählt, „wo bleiben, wo es uns nicht sieht, sonst bringt es die Geschenke nicht“. Und trotzdem hat da mancher schon mal einen Blick erhascht. Jonathan hat es nämlich mal „von der Küche durch das Schlüsselloch die ganze Zeit beobachtet, wie es im Wohnzimmer die Geschenke unter den Baum gelegt hat“. Auch Lilly behauptet steif und fest, beide, der Weihnachtsmann und ein Engel, seien einmal dagestanden, „aber die haben sich nicht mal umgedreht“. (Lesen Sie dazu auch: So wird Weihnachten im Klinikum Memmingen gefeiert)

Vielleicht vermischen sich dabei aber auch ein bisschen Fantasie und Videobilder, denn im Film hat sie mal gesehen, wie der Weihnachtsmann gelauscht hat, ob alle schlafen und dann schnell sich und den Sack hinterm Sofa versteckt hat, als jemand die Treppe heruntergekommen ist. Und dann spinnt sie einfach weiter, dass sich auch bei ihnen zu Hause der Weihnachtsmann mal verspätet hat und sie deshalb zu früh nach ihm geschaut und ihn ganz kurz gesehen hätten. Er hätte alle Kekse aufgegessen und „richtig viele Geschenke dabei“ gehabt. „Dann haben wir so getan, als ob wir noch schlafen“. Bei Anton hat „die Mama schon mal dem Christkind geholfen und was glitzern gesehen“.

Wie das Christkind ins Haus kommt: Aber wie kommt das himmlische Wesen nun eigentlich ins Haus, um die ersehnten Gaben abzulegen? Bei Nele fährt das Christkind mit einem Schlitten vor, bei Korbinian „kommt ein Engel den Kamin runter und legt die Geschenke unter den Baum“. Als die Tür mal einen Spalt auf war, hat er das sogar „ein bisschen gesehen“. Lilly hat letztes Weihnachten mal in der Nacht gehört, wie etwas geschleift wurde und merkwürdig geklappert hat: „Es hat so klack, klack gemacht, das war bestimmt das Rentier“. Für Anton ist klar: „Es kann überall durch, durch Fenster und Wände.“ Dem stimmt auch Lotta zu. Und Hanna weiß: „Es fliegt herein und zack liegen die Geschenke, die wir uns gewünscht haben, unterm Christbaum“.

So verbringen Kinder die Zeit vor der Bescherung

Wo die Kinder warten: Wenn nur das lange Warten davor nicht wäre. Aber da hat jede Familie ihre eigene Strategie, um die für Kinder endlos lange Zeit bis zur Bescherung zu überbrücken. Nele und Magdalena zum Beispiel verbringen sie mit ihren Geschwistern im Kinderzimmer. Und da halten sie nach einem ganz bestimmten Stern am Himmel Ausschau, von dem ihnen „eine Frau“ auf dem Memminger Christkindlesmarkt in der „Himmelsstube“ erzählt hat. Und wenn es so dunkel ist, dass man ihn sehen kann, dann kommt auch das Christkind bald. Lotta hat letztes Jahr mit dem Opa ein Buch gelesen, „weil es immer so lange dauert“. Lilly, Korbinian und Anton erzählen, dass sie auch heuer wieder vor der Bescherung in die Kirche gehen – danach klingelt dann schon bald das Glöckchen „und dann ist das Christkind fertig“.

Magische Wunschzettel: Das ist wohl der schönste Moment für Eltern und oft auch die Großeltern, wenn die Kinder mit leuchtenden Augen das festlich geschmückte Weihnachtszimmer betreten dürfen, vielleicht noch ein Weihnachtslied singen und schließlich endlich das Geschenkeauspacken beginnt. Damit auch das richtige dabei ist, haben fast alle Kinder einen Wunschzettel geschrieben: Nele wünscht sich zum Beispiel einen Lenkbob, hatte aber zum Zeitpunkt unseres Gesprächs noch „vergessen den Wunschzettel reinzuschmeißen“. Auch Hanna hatte es bis dahin „jeden Tag vergessen“ – drauf stehen bei ihr unter anderem „Magnete, die man so ineinander bauen kann“. Ganz früh dran war Lilly, die „richtig viel draufgeschrieben“ hat: Sie hat ihren Wunschzettel rausgelegt, am nächsten Tag war er weg und ein Adventskalender da.

Ein wenig schwer mit wünschen tat sich David, hatte er doch – ebenso wie Jonathan – gerade erst Geburtstag und deshalb steht bereits die heiß begehrte nagelneue Polizeistation samt Polizeiauto im Kinderzimmer. Auch Korbinian wollte den Wunschzettel erst noch machen. Jonathan wünscht sich ein ferngesteuertes Auto. Lottas größte Wünsche sind „ein Fahrrad mit sieben Gängen und Bücher, obwohl ich schon 100.000 habe. Anton hat gleich zwei Seiten mit Wünschen beklebt und sogar selbst etwas geschrieben, erzählt er stolz. Ganz weit oben steht ein Ninjago Roboter – und bei ihm sind keine Bücher drauf, „weil ich schon 100.000 habe“.