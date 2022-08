Heimatfeste in Memmingen - und trotzdem sinken die Inzidenzen: Wie kann das sein?

Die Inzidenz in Memmingen sinkt trotz Kinderfest, Fischertag und Wallenstein-Woche: So erklärt sich die Stadt die aktuellen Corona-Zahlen.

16.08.2022 | Stand: 17:52 Uhr

Kaufbeuren hat bundesweit für Aufsehen gesorgt – durch die hohen Corona-Inzidenzwerte nach dem Tänzelfest. Das traditionelle Fest mit Umzügen, Lagerleben, Festzelt, zehntausenden Schaulustigen fand vom 14. bis 25. Juli statt. Allein an den beiden Lagerleben-Abenden zählte die Polizei je 14.000 Gäste (wir berichteten). Die Covid-Zahlen kletterten in die Höhe. Fast parallel starteten in Memmingen die Heimatfeste – Kinderfest, Fischertag und Wallenstein-Woche vom 24. bis 31. Juli. Was machen die Inzidenzwerte?

