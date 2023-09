Bahnübergang zwischen Heimertingen und Fellheim vorerst gesperrt

Ein Traktorfahrer will den Bahnübergang zwischen Heimertingen und Fellheim passieren. Dabei kommt es zu einem Unfall.

30.09.2023 | Stand: 13:03 Uhr

Nach einem Unfall am Bahnübergang an dem Feldweg zwischen Heimertingen und Fellheim in Richtung Niederrieden am Freitagnachmittag ist dieser vorerst gesperrt. Ein 83-Jähriger wollte den Bahnübergang gegen 16.50 Uhr mit seinem Traktorgespann überqueren, heißt es in einer Mitteilung der Polizei.

Nach bisherigem Ermittlungsstand öffnete ein 60-jähriger Fahrdienstleiter die Bahnschranke manuell. Die Schranke schloss noch bevor der Traktorfahrer mit seinem Gespann den Bahnübergang vollständig überquert hatte. Dabei wurden sowohl die Schranke als auch der Anhänger des Traktorgespanns beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf 2500 Euro.

Bahnübergang nach Unfall vorerst gesperrt

Die Deutsche Bahn brachte provisorisch eine neue Schranke an. Der Bahnübergang ist allerdings bis auf Weiteres nicht passierbar. Autofahrerinnen und Autofahrer sollen so lange die Bahnübergänge in Heimertingen und Fellheim nutzen.

