Herbstmarkt: „Leute reagieren entspannt auf Einlasskontrollen“

15.10.2021 | Stand: 18:00 Uhr

„Wir hatten einigen Ärger befürchtet, aber die Leute reagieren ziemlich entspannt auf die Einlasskontrollen“, zieht Sascha Raddatz, Niederlassungsleiter der Firma Gerl-Schindler Wach- und Sicherheitsdienste (GSS) Memmingerberg, nach der ersten Woche Herbstmarkt Bilanz. Seine Leute kontrollieren an den Eingängen zum eingezäunten Memminger Mini-Jahrmarkt die 3G-Nachweise und Schülerausweise und schicken jeden, der sich nicht mit der Luca-App registrieren kann zu einem Stehtisch, um eine kleine Registrierkarte auszufüllen.

„Das einzige was die Leute bemängeln, ist, dass der Herbstmarkt so klein ist“, ergänzt Raddatz. Ansonsten gäbe es keine Probleme, nur die erlaubten 1550 Besucher und Besucherinnen auf den Westertorplatz zu lassen. Bisher sei es nur einmal am Eröffnungswochenende notwendig gewesen, für eine knappe halbe Stunde den Einlass zu schließen. Gezählt werden die Herbstmarktgäste mittels einer speziellen App, in die an jedem Eingang ein Security-Mitarbeiter eintippt, wie viele Personen vorbei kommen. Wenn sich die Zahl der Höchstmarke nähert, verständigen sie sich per Funkgerät, wo der Zustrom reguliert wird. Doch bis auf das eine Mal war das bisher nicht nötig. „Es ist ja ein ständiges Kommen und Gehen und obwohl der Herbstmarkt insgesamt gut besucht ist, verteilt sich das ziemlich“, sagt Raddatz.

Guten Zulauf erfährt der Herbstmarkt in Memmingen. Bild: Thomas Weigert

Am Wochenende gibt es drei Zugänge zum Gelände: am Schweizerberg, an der Buxacherstraße und auf dem tiefer gelegenen Teil des Westertorplatzes, wo sich die Kinderkarussells drehen. Während der Woche bleibt der an der Buxacherstraße geschlossen. „Das haben wir so entschieden, damit wir nicht so viel Personal brauchen, das kostet ja auch einiges“, begründet das Franz Vetter junior („Vetters Hütten-Gaudi Schmankerl-Imbiss“), der von der Schaustellerseite aus für das Sicherheitskonzept zuständig ist. Denn die Kosten für den Zaun um das Gelände und den Securitydienst müssen die Schausteller selbst tragen – gestaffelt nach ihrem Angebot: die Fahrgeschäfte zahlen am meisten, dann kommen die Imbisse, am wenigstens müssen die restlichen Buden beisteuern.

Konsequente Kontrollen

Auch Vetter bestätigt, dass an den Eingängen alles problemlos läuft – obwohl dort sehr konsequent kontrolliert werde. „Wir müssen so streng sein, es geht schließlich um die Gesundheit, das hat oberste Priorität“, sagt er. Schwierig sei es nur, wenn Kinder kommen, die keinen Schülerausweis haben. Nur wer unter zwölf Jahre alt ist, darf ohne ihn rein. Einmal sei deswegen ein elfjähriges Mädchen weggeschickt worden, das älter aussah, erzählt Vetter. „So etwas tut uns sehr leid“, betont er. Als sich die Mutter deswegen gemeldet habe, hat er sie als kleine Entschädigung auf eine Pizza bei sich am Stand eingeladen.

Bei den Einlasskontrollen und beim Anstehen an Ständen oder Kassen herrscht auf dem Herbstmarkt Maskenpflicht. „Die Leute schlucken auch diese Kröte ohne große Diskussionen“, erzählt Vetter. Natürlich müsse man da mal jemanden ermahnen, sagt er. „Nichts klappt zu 100 Prozent reibungslos, aber ich sage mal zu 99,9 Prozent funktioniert alles.“ Und ein Gutes habe das Sicherheitskonzept auch: Heuer habe es noch keine Rauferei auf oder im Umfeld des Mini-Jahrmarkts gegeben.

Zaun lässt sich schnell öffnen

Keine Angst brauchen Herbstmarktbesucher haben, dass der Zaun im Fall des Falles Fluchtwege versperrt. „Man kann die Elemente mit einem Handgriff aufmachen, das ist ein Spezialsystem“, erklärt Vetter. Einmal musste zum Beispiel ein Krankenwagen aufs Gelände fahren, das habe bestens geklappt.

Ein positives Fazit zieht auch Franz Vetter senior („Vetters Mandelparadies“), der Bezirksvorsitzende des Bayerischen Landesverbands der Marktkaufleute und Schausteller zur Fast-Halbzeit des Herbstmarktes. „Das erste Wochenende war sehr gut“, freut er sich. Natürlich fehle der Krämermarkt, der sonst von Dienstag bis Donnerstag eine Menge Menschen in die Stadt ziehe, aber dafür gehe der Markt diesmal über drei Wochenenden. „Ob es sich für uns trotz der Zusatzkosten für das Sicherheitskonzept gelohnt hat, kommt dann erst am Schluss auf“, sagt er.

Zusätzlich Buden in der Innenstadt

Der Herbstmarkt dauert noch bis Sonntag, 24. Oktober, und ist täglich von 11 bis 22 Uhr geöffnet. Ohne Zugangsbeschränkung verkaufen jeweils von 9 bis 20 Uhr verschiedene Buden auf dem Manghausplatz, dem Weinmarkt und dem Schrannenplatz ihre Waren und Spezialitäten.