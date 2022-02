Hervorragende Bedingungen für Arbeitssuchende im Landkreis Unterallgäu

Die Agentur für Arbeit und das Jobcenter in Mindelheim ziehen eine positive Bilanz. Auch die Prognose für den Arbeitsmarkt im Unterallgäu ist optimistisch.

12.02.2022 | Stand: 12:00 Uhr

„Das Unterallgäu hat im zweiten Jahr der Pandemie arbeitsmarktlich eine sehr gute Entwicklung eingeschlagen“, sagte Maria Amtmann, Leiterin der Allgäuer Arbeitsagentur bei einem Vor-Ort-Termin in den neu gestalteten Räumlichkeiten in Mindelheim. Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit seien immer weiter heruntergegangen, der Markt habe von Monat zu Monat Fahrt aufgenommen. „Die Vorkrisenwerte wurden bei der Arbeitslosenquote noch nicht ganz erreicht, nähern sich diesen aber stark an, und im Oktober erreichte das Unterallgäu als erster Kreis im Agenturbezirk bei der Arbeitslosenquote eine Eins vor dem Komma.“