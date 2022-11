Hier entsteht ein neuer Kindergarten

22.11.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Der Betreuungsbedarf von Buben und Mädchen wächst auch in Dickenreishausen. Damit der Memminger Ortsteil künftig genügend Kindergartenplätze anbieten kann, ist schon seit einiger Zeit der Neubau einer Kindertagesstätte im Gespräch. In seiner jüngsten Sitzung hat der Bau- und Umweltausschuss nun einen entsprechenden Bauantrag einstimmig genehmigt. Der Neubau soll neben dem evangelischen Pfarrhaus entstehen und die Kita im alten Schulgebäude ersetzen. Neben einer Krippen- und zwei Kindergartengruppen ist auch ein Gemeindesaal für die evangelische Kirchengemeinde geplant, die als Bauträger fungiert.

Weg bis zur Entscheidung verlief nicht problemlos

Doch der Weg bis zu dieser Entscheidung verlief nicht ohne Probleme. Nach Angaben von Leitendem Baudirektor Fabian Damm befand sich der Bereich nicht in einer klassischen Baulücke, sondern im Außenbereich auf einer landwirtschaftlichen Fläche. Somit sei zunächst der Flächennutzungsplan (FNP) diesem Vorhaben im Weg gestanden. Um das Projekt dennoch zu ermöglichen, hatte der Bauausschuss bereits im vergangenen Jahr den FNP entsprechend geändert. Im Zuge dessen wurden die Ratsmitglieder mit Stellungnahmen zweier Bürger konfrontiert. Diese hatten das Projekt unter anderem deswegen abgelehnt, weil sie eine erhebliche Lärmbelästigung befürchteten. Einer von ihnen gab an, dass sich der Bau des Kindergartens auf den Wert seines Eigentums „gravierend“ auswirken würde. Auch die Sorge um die heimische Tierwelt wurde ins Feld geführt. Einige Rätinnen und Räte waren über diese ablehnende Haltung verärgert. Die vorgetragenen Gründe seien „regelrecht an den Haaren herbeigezogen“, betonte damals etwa Dr. Veronika Schraut (CSU), die auch Ortsteilreferentin für Dickenreishausen ist. Umso überraschter war daher nicht nur Fabian Damm, dass die Nachbarschaft dem Projekt nun komplett zugestimmt hat. „Es hat durchaus kritische Stimmen gegeben. Aber das scheint sich gelegt zu haben“, betonte der Leitende Baudirektor in der jüngsten Sitzung.

Flachdachbau in Dickenreishausen soll mit Holz verschalt werden

Entstehen soll ein eingeschossiger Flachdachbau, der mit Holz verschalt ist und große Glasflächen ausweisen soll. Laut Damm ist die Erschließung des Grundstücks gesichert. Geplant sind darüber hinaus ein Vorplatz, ein großer Frei- und Spielbereich, ein Foyer sowie die drei Gruppenräume und ein Gemeindesaal. Dieser sei auch für größere Veranstaltungen am Abend gedacht und könne separat erschlossen werden. Mit dem Saal werde es endlich wieder einen Treffpunkt geben, den man so in Dickenreishausen nicht mehr habe, betonte Veronika Schraut. Sie erklärte zudem, dass es auch eine Waldkindergartengruppe geben soll. „Wir brauchen diese Kindertagesstätte, lieber heute als morgen. Denn der Bedarf ist da“, betonte Oberbürgermeister Manfred Schilder.