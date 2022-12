Hier gilt in Memmingen bald Schrittgeschwindigkeit

Im Zuge von Kanalarbeiten in der Bessererstraße in Memmingen soll auch die Straße ausgebaut und zu einem verkehrsberuhigten Bereich werden.

10.12.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Der Kanal in der Bessererstraße in Memmingen ist in einem schlechten Zustand und muss erneuert werden. Im Zuge dessen bietet sich auch ein Ausbau der Straße selbst an, die ebenfalls Sanierungsbedarf aufweist. Am Ende der Maßnahme soll ein verkehrsberuhigter Bereich entstehen. Darüber informierte der Leiter des Tiefbauamts, Urs Keil, die Mitglieder des städtischen Bauausschusses. Die Straße befindet sich östlich des Hindenburgrings.

Kanal in der Bessererstraße in Memmingen stammt aus den 1950er Jahren

Der Kanal stamme aus den 1950er Jahren und sei teilweise eingebrochen, sodass das Schmutzwasser im Untergrund versickere, so Keil. Da eine Erneuerung nur in offener Bauweise möglich sei, werde von der Straße, die sich ebenfalls in einem schlechten Zustand befinde, „nicht mehr viel übrig bleiben“, betonte der Leiter des Tiefbauamts. So seien etwa die Bordsteine der Gehwege entlang der Straße abgeplatzt und durch Schäden an der Granitrinne würden sich Pfützen bilden.

Da es sich um ein reines Wohngebiet handle, sei ein verkehrsberuhigter Bereich möglich, in dem Schrittgeschwindigkeit gelte. Derzeit sei die Straße als Tempo-30-Zone ausgewiesen. Auf die Gehwege soll künftig verzichtet werden. Derzeit parken im Schnitt 25 bis 30 Fahrzeuge am Fahrbahnrand. Wobei einige Autos so abgestellt werden, dass teilweise Müll- oder Rettungsfahrzeuge behindert werden können, wie aus den Sitzungsunterlagen hervorgeht.

22 Stellplätze werden angelegt

Im Zuge der Kanalarbeiten sollen nun 22 Stellplätze in Betonpflasterbauweise angelegt werden, die zum Teil durch Pflanzinseln unterbrochen oder abgeschlossen werden. In den Pflanzflächen könne auch das Oberflächenwasser der Straße versickern. Durch den Wegfall der Gehwege gibt es laut Keil immer noch eine ausreichend breite Verkehrsfläche, bei der man problemlos ein- und ausparken könne. Die Kosten für den Straßenausbau summieren sich nach aktuellem Stand auf 732.000 Euro. Gemeinsam mit den Kanalarbeiten wird die Gesamtmaßnahme nch derzeitigem Stand rund 1,1 Millionen Euro kosten. Der Bauausschuss stimmte dem Vorhaben geschlossen zu.