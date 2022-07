Hier wird die Kreisstraße ausgebaut

Vom Ortsausgang in Wolfertschwenden soll es in Richtung Wertstoffhof künftig einen Geh- und Radweg geben. Das ist geplant.

Vom Ortsausgang in Wolfertschwenden soll es in Richtung Wertstoffhof künftig einen Geh- und Radweg geben. Dies soll mit einem Umbau der Kreisstraße MN 22, einer neuen Bushaltebucht und der Firmenerweiterung der Firma Pester Pac Automation mit einher gehen. Laut dem Planer Hans-Peter Beckmann vom Planungsbüro Lars Consult soll der Gehweg am westlichen Ortsausgang in einen neuen Geh- und Radweg übergehen. Langfristig soll auf diese Weise eine Verbindung zwischen Wolfertschwenden und dem Darast entstehen.

Querungshilfe ist geplant

Derzeit ist geplant, dass der Geh- und Radweg an der neu zu errichtenden Einfahrt in den Wertstoffhof endet. Die Option für einen Ausbau über die Bahnlinie Ulm-Kempten hinaus in Richtung Darast bleibt bestehen. Am Wertstoffhof soll es eine Querungshilfe geben, die ein sicheres Überqueren der Kreisstraße zum Wertstoffhof ermöglicht. Die neue Zufahrt zum Wertstoffhof soll eine Linksabbiegespur beinhalten. Hinsichtlich der derzeit laufenden Erweiterungsmaßnahmen bei der Firma Pester soll ebenfalls eine Einmündung mit Linksabbiegespur geschaffen werden. Zudem ist der Bau einer barrierefreien Bushaltestelle und einer Querungshilfe geplant. Der Bus bleibt auf der Straße stehen und die Mittelinsel verhindert laut Beckmann, dass der Bus überholt werden kann. Der fließende Verkehr müsse somit warten, bis der Bus wieder weiterfährt.

Was kostet die Baumaßnahme?

Die kompletten Brutto-Kosten für die Baumaßnahmen liegen bei rund 739.000 Euro. Der Planer erläuterte, dass man auch die Wasserleitung in diesem Bereich erneuern muss. Dafür fallen nochmals zusätzliche Kosten in Höhe von rund 144.000 Euro an, die von der Gemeinde allein getragen werden müssen. Tiefbauamtsleiter Walter Pleiner meinte, dass man eine Förderung im Bereich von rund 60 Prozent erwarten könne. Der Geh- und Radweg werde sich im Besitz des Landkreises befinden. Den Unterhalt muss die Gemeinde Wolfertschwenden gewährleisten.

Das ist zeitlich vorgesehen

Da ein zeitlicher Zusammenhang mit der Erweiterung der Firma Pester besteht, ist ein gewisser Zeitdruck gegeben. Pleiner meinte, dass man die Umgestaltung der Kreisstraße MN 22 im nächsten Jahr angehen wird. Eine Planung für die Neugestaltung des Wertstoffhofs gibt es laut dem Tiefbauamtsleiter noch nicht. Da sich der Verkehr an der Stelle während der Öffnungszeiten massiv konzentriert, werde dies ohnehin kein leichtes Unterfangen. Im Zuge der Neuplanung des Zufahrtsbereichs, die man nun zuerst in Angriff nehmen muss, will man sich aber alle Optionen für die spätere Planung des Wertstoffhofs offen halben.

Die Rätegemeinschaft der Kommune stimmte der Umsetzung des Vorhabens in der Sitzung einstimmig zu. Im nächsten Schritt sollen dann die Fördermittel beantragt werden.

