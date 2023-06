So wird Long-Covid-Patienten am Klinikum Memmingen geholfen

In der Abteilung Physiotherapie am Klinikum Memmingen gibt es Gruppen für Patienten, die nach der Corona-Infektion weiter leiden. So ist das Angebot aufgebaut.

08.06.2023 | Stand: 15:40 Uhr

Das Coronavirus erreichte Deutschland Anfang 2020. Es sollte drei Jahre dauern, bis Maßnahmen wie beispielsweise die Test- und Maskenpflichten fielen. Anfang April 2023 wurde die Pandemie für beendet erklärt. Für Long-Covid-Patienten geht es aber weiter – für viele ist kein Ende in Sicht, es herrscht Verzweiflung.

