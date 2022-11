Hilfe in Memmingen: Wenn die Geburt ein Alptraum war

Für Frauen, die nach der Entbindung ihres Kindes an einem Trauma leiden, bietet die Beratungsstelle Donum Vitae in Memmingen Einzelgespräche und Erfahrungsaustausch an.

07.11.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Viele Frauen leiden unter einem traumatischen Geburtserlebnis. Eine Schwangerschaft ist besonders, die Vorfreude auf das neue Leben ist groß. Doch nicht bei allen Frauen verlaufen Schwangerschaft und Geburt für Mutter und Kind nach Plan. „Wenn die Frau durch das Erlebte psychische und physische Probleme bekommt und diese die Frau weit über die Zeit der Geburt hinaus belasten, kann das auf ein Geburtstrauma hinweisen“, sagt Sozialpädagogin Alexandra Rauh von der Schwangerenberatungsstelle Donum Vitae in Memmingen.

Ursachen sind individuell

Die Ursachen, die ein solches Geburtstrauma auslösen können, sind dabei so individuell wie die Gebärenden selbst. „Wir stellen fest, dass auch die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Auflagen in den Kliniken eine Rolle spielen – zum Beispiel, wenn Schwangere mit einer FFP2-Maske entbinden mussten“, so Rauh. Viele beschrieben ein Gefühl der Hilflosigkeit, des Ausgeliefertseins. Sie fühlten sich mit ihren Ängsten und Schmerzen oft nicht ernst genommen und gehört. Besonders wenn im Kreißsaal über ihren Kopf hinweg entschieden wurde.

Alexandra Rauh ist Sozialpädagogin (BA) und stellvertretende Leiterin von Donum Vitae e.V. in Memmingen. Bild: Dunja Schütterle

Im Falle eines medizinisch notwendigen, schnellen Eingriffs, wie der eines Notkaiserschnitts, können Frauen sich nicht emotional auf die neue Situation einstellen. Genau wie das Fachpersonal, das keine Zeit hat, der Frau die notwendigen Schritte mitfühlend zu erklären, um sie auf das Kommende vorzubereiten. Die Frauen werden so unbewusst zum rationalen Klinikalltag. Eingriffe, wie der Kaiserschnitt und die Saugglocke können auch das Neugeborene traumatisieren. Die Folgen zeichnen sich beim Baby durch eine vermehrte Schreckhaftigkeit und durch Schreien aus.

Alles wird negativ empfunden

Frauen, die eine traumatische Geburt erlebt haben, empfinden alles, was die Geburt betrifft, als negativ. Das kann sich auch auf die Bindung zum Kind, wie auch zum Partner auswirken. „Die Mütter fallen oft in ein tiefes emotionales Loch, aus dem sie nur schwer alleine rauskommen. Diese seelischen Belastungen ziehen auch unterschiedliche körperliche Symptome mit sich. Beispiele hierfür sind Zittern, Herzrasen, Schwindel und Panikattacken“, so die stellvertretende Leiterin der Donum-Vitae-Schwangerenberatungsstelle.

Wer eine solche traumatische Erfahrung gemacht habe, erfahre in der Gesellschaft kein oder nur wenig Verständnis. „Die Frauen hören dann Sätze wie diese: ’Sei froh, dass du ein gesundes Kind auf die Welt gebracht hast’ oder ’Die Geburt hast du bald vergessen’“, wie Rauh von betroffenen Frauen weiß.

Was zur Aufarbeitung beitragen kann

Einige haben gänzliche Erinnerungslücken an die Geburt. „Um nachvollziehen zu können, was genau bei der Entbindung passiert ist, können Frauen ihren Geburtsbericht bei der Klinik anfordern. Das kann zur Aufarbeitung beitragen“, sagt Alexandra Rauh. „Die Frauen sollen wissen, dass sie mit ihren Erlebnissen nicht alleine sind.“ Es sei wichtig, sich entsprechende Hilfe zu holen und sich jemandem anzuvertrauen. „Hebammen sind meistens die ersten Ansprechpartnerinnen.“

Das Team von Donum Vitae bietet Einzelgespräche zum Thema an. Am Freitag, 11. November, von 9 bis 11.30 Uhr treffen sich betroffene Frauen zum Erfahrungsaustausch in der Schwangerenberatungsstelle von Donum Vitae. „Die Mamas können gerne ihre Babys mitbringen“, sagt Beraterin Alexandra Rauh, die den Gesprächskreis leitet.

Info: Donum Vitae, Hintere Gerbergasse 13, Telefon 08331/982266.