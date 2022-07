Historische Reiterspiele: Waghalsige Kunststücke hoch zu Ross in Memmingen

Bei den Reiterspielen zur Wallenstein-Woche werden die Darsteller mit viel „Handgeklapper“ belohnt. Einer genießt besonders die Gunst der Besucher in Memmingen.

27.07.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Als Prinz Ulrich, der Sohn des Königs Christian von Dänemark, mit seinem Gefolge in die Reichshain-Arena einmarschiert, ist der Jubel noch etwas verhalten. „Das Volk ist wohl sehr gebannt“, mutmaßt Herold Flynn (Axel Loh), der an diesem Abend die Reiterspiele launig moderiert. Schließlich sieht das Publikum einen solch prominenten Menschen adligen Geschlechts ja auch nicht alle Tage. Doch als Flynn wenig später die Besucherinnen und Besucher dazu auffordert, die Mäuler zu öffnen und die Ohren zu schließen und die Kanoniere Breuner zweimal ihre Kanone abfeuern, brandet tosender Applaus auf. Das Volk ist nun endgültig wach. Und das ist auch gut so. Denn es ist die Ouvertüre zu einem wahren Reiter-Spektakel, das in einem waghalsigen Wettstreit hoch zu Ross seinen Höhepunkt findet. Ein Teilnehmer genießt dabei besonders die Gunst des Publikums. Denn er ist quasi der Lokalmatador. Doch das hat eine Vorgeschichte.

Hufschmied aus Memmingen gerät unverschuldet in Streit mit Söldner

Wir befinden uns im Jahr 1630. Wallenstein ist in der Stadt. Und mit ihm auch zahlreiche Soldaten und Söldner. Der Memminger Hufschmied Gustav (Jörg „Schwejk“ Martin) gerät mit einem von ihnen unverschuldet in Streit und es kommt zu einem Duell. Hagen von Dresden, der Kommandant von Wallensteins Truppe (Manuel Zinnecker), kommt zufällig des Weges und bestraft Gustav, da solche Auseinandersetzungen in dieser Zeit verboten waren. Der Hufschmied muss ein Jahr ohne Sold in Wallensteins Armee dienen. Und wie es der Zufall so will, verliebt sich Gustav in Sophia, die Tochter des Kommandanten. Um sie zu beeindrucken, nimmt er inkognito an einem Reitturnier teil. Zu den abendlichen Spielen hatte Prinz Ulrich von Dänemark, der ein begeisterter Reiter ist, Wallenstein überredet. Doch Hagen von Dresden deckt gleich zu Beginn die Tarnung Gustavs auf. Nur auf Intervention von Herold Flynn und nach Protesten der Zuschauer lässt sich der Kommandant auf einen Handel ein: Gewinnt der Hufschmied das Turnier, wird Gustav freigelassen, andernfalls muss er für immer in Wallensteins Armee dienen. Das ist ganz nach dem Geschmack des Publikums, das in der Folge waghalsige Szenen hoch zu Ross zu sehen bekommt.

Reiterspiele in Memmingen diesmal ohne Kürisser und Magyaren

Anders als bei den früheren Wallenstein-Spielen treten dabei aber nicht die Kürisser gegen die Magyaren an. Für das Spektakel sorgen sechs Reiter des Horse Stunt Teams „Arturius“, das sonst vor allem im Erlebnispark Schloss Thurn bei Nürnberg seine Reitkunst präsentiert – unter ihnen die Protagonisten Hagen und Gustav. So gilt es etwa, in vollem Galopp die Lanze in einen Ring zu stecken, mit einem großen Wurfstern ein Ziel zu treffen und mit einer Fackel in einer Schale ein Feuer zu entzünden. Die Sympathien der Zuschauer sind klar verteilt. Während der Kommandant das Publikum auch mal als „faules Pack“ bezeichnet und dafür Buh-Rufe erntet, wird Gustav bei jeder seiner Aktionen mit „Handgeklapper“ und einem lautstarken „Ah“ unterstützt. Am Ende kommt es zum Showdown zwischen den beiden: „Mann gegen Mann, mit Lanz’ und Schild“. Dabei wird der Wetteinsatz noch einmal erhöht. Nun geht es auch um die Tochter des Kommandanten.

Wer sich bei den Reiterspielen in Memmingen am Ende durchsetzt

Und nun Vorsicht, Spoileralarm: Am Ende setzt sich der Publikumsliebling durch. Gustav heiratet seine Geliebte. Und da darf natürlich eine opulente Hochzeitsfeier nicht fehlen. Mit dabei als Hauptattraktion die „Zündler“ aus Memmingen. Die jungen Feuerkünstlerinnen und Feuerkünstler beeindrucken die Festgäste mit atemberaubenden und wagemutigen Choreografien, für die es am Ende vom Publikum noch einmal ein lautes „Handgeklapper“ gibt.

