Hohe Energiepreise: Überlegungen für Nahwärme-Netz in Lauben

Bürgermeister berichtet über die Kosten für den neuen Kindergarten, spricht über Bauplätze und zahlreiche Projekte, etwa bei Wasserversorgung und Nahwärme.

27.03.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Etliche gemeindliche Projekte und Vorhaben stehen in der Gemeinde Lauben zur Umsetzung an. Dies hat Bürgermeister Reiner Rößle während einer Bürgerversammlung in Frickenhausen berichtet. Rund 80 Bürgerinnen und Bürger waren ins Dorfgemeinschaftshaus gekommen.

Neuer Kindergarten in Lauben kostet rund 600.000 Euro

Fertiggestellt ist der neue Kindergarten. Der Bürgermeister erläuterte, dass die Gemeinde hierfür bereits rund 500.000 Euro ausgegeben habe. Die Gesamtkosten werden sich auf rund 600.000 Euro belaufen. Rund 450.000 Euro davon erhält die Gemeinde als Förderung, sodass der kommunale Anteil bei rund 150.000 Euro liegt. Der neue Kindergarten ist auf 50 Kindergartenkinder und 15 Krippenkinder ausgelegt.

„Das treibt uns seit einiger Zeit an“, betonte Reiner Rößle mit Blick auf die Sanierung des Hochbehälters in Frickenhausen und der technischen Anlagen am Brunnen in Lauben und Frickenhausen. Die Wasserleitungen dürften Mitte des Jahres fertig sein. Am Hochbehälter in Frickenhausen müssen beide Wasserkammern instandgesetzt und neu beschichtet werden. Die Netto-Gesamtkosten werden bei rund einer halben Million Euro liegen. 70 Prozent der Sanierungskosten werden gefördert.

In Betrieb ist auch die Wasserverbundleitung in die Nachbargemeinde Egg. Der Bürgermeister berichtete, dass es von Egger Seite aus auch schon größere Wasserbedarfe gegeben habe. 300 bis 400 Kubikmeter Trinkwasser seien an einigen Tagen in Richtung Egg gelaufen. Rößle kündigte an, dass in Egg in einiger Zeit Sanierungsarbeiten am Wasserleitungsnetz anstehen, in dieser Zeit werde das Trinkwasser übergangsweise aus Lauben kommen.

Beim Trinkwasser steht eine Preiserhöhung an

1000 Liter Trinkwasser kosten in Lauben derzeit 51 Cent. Der Bürgermeister meinte, dass ein Anstieg auf 56 bis 58 Cent erforderlich sein werde. Die Neufestsetzung des Wasserschutzgebiets in Lauben sei nahe am Vollzug und habe dann wieder für 30 Jahre Bestand.

Im Südwesten von Lauben sollen 15 neue Bauplätze entstehen

Lesen Sie auch

Verkehrssicherheit Debatte über Verkehr in Lauben: Tempo 30, Inseln oder ein Spiegel?

15 neue Bauplätze sollen im neuen Baugebiet „Lauben Süd-West“ entstehen. Die Erschließungsplanung ist in Arbeit. Ziel sei es, im Herbst mit der Erschließung zu beginnen und Mitte 2023 mit Verkauf und Bebauung zu starten. Ein Problem seien aber die hohen Baupreise. Weiter stark interessiert sei man an einem Gewerbegebiet in Frickenhausen im Bereich der Zufahrt zur Kläranlage. Rößle hofft, dass schon in den nächsten Wochen eine Entscheidung hierzu fällt.

Projekt für Nahwärmeversorgung: Gespräche bereits in den nächsten Wochen

„Wenn nicht jetzt, wann dann“, betonte der Bürgermeister mit Blick auf den Aufbau einer Nahwärmeversorgung und die aktuell hohen Energiepreise. Demnach gibt es Initiatoren, die ein Wärmenetz aufbauen wollen. Rößle beurteilte das Projekt als sehr gute und positiv für die Gemeinde, mahnte aber Wirtschaftlichkeit an. Konkrete Gespräche hierzu soll es bereits in den kommenden Wochen geben.

Der Ausbau der Kreisstraße von Inneberg nach Frickenhausen wird erst im nächsten Jahr realisiert werden. Laut Bürgermeister soll es jeweils am Ortseingang Insellösungen mit Fahrbahnteilern geben, die den Verkehr ausbremsen sollen.

Warum den Besucherinnen und Besuchern der Bürgerversammlung besonders das Thema Verkehr auf den Nägeln brannte, lesen Sie hier.