Diesel läuft in den Krebsbach im Unterallgäu

Großer Feuerwehreinsatz im Unterallgäu: In Holzgünz ist Diesel in den Krebsbach gelaufen.

18.06.2023 | Stand: 11:38 Uhr

Am Samstag ist Diesel in den Krebsbach in Holzgünz (Kreis Unterallgäu) nahe der Hauptstraße gelaufen. Nach Angaben der Polizei wurde der Notruf gegen 17.20 Uhr darüber informiert, dass sich eine unbekannte Flüssigkeit in dem Wasser befinden würde.

Diesel in Krebsbach im Unterallgäu ausgelaufen

Vor Ort stellte sich heraus, dass der Dieseltank eines Landwirts aus noch unbekannten Gründen auslief und der Diesel über den Abfluss in den Bach gelangte. Die Feuerwehr konnte verhindern, dass noch mehr Kraftstoff in das Wasser lief und so das Ausmaß der Umweltverschmutzung eindämmen.

Wie viel Kraftstoff ausgelaufen ist, ist bislang noch nicht bekannt. Der Betreiber des Tanks muss sich gegebenenfalls strafrechtlich verantworten. Neben der Polizei waren 40 Einsatzkräfte der Feuerwehren Holzgünz, Babenhausen, Kirchhaslach, Bedernau, Ottobeuren und Memmingen sowie das Wasserwirtschaftsamt Kempten vor Ort.

