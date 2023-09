Memmingen will stärker als Reiseziel wahrgenommen werden. Doch aktuell werden Reisebusse teilweise weggeschickt - die Gründe und was dagegen getan wird.

26.09.2023 | Stand: 06:17 Uhr

Pläne für einen Hotel-Bau am Tiroler Ring sind wieder auf dem Tisch, im zweiten Obergeschoss des Maximiliancenters soll ein Apartmenthotel einziehen und ein ähnliches Vorhaben gibt es für die Untere Straße in Amendingen. Aber wie ist die Stadt generell bei Hotels aufgestellt und wie viele Betten stehen tatsächlich für Touristen bereit? Einen Überblick gibt Doreen Seeberger, Leiterin des Tourismusamts, die auch über eine Zielmarke für die Zukunft spricht.

Was ein klassisches Hotel bieten muss

Sie erklärt eine wichtige Unterscheidung: Demnach gibt es in Memmingen zehn Häuser mit insgesamt 366 Betten, die der klassischen Hotel-Definition entsprechen. Kriterien sind dabei mindestens 20 Zimmer, eine rund um die Uhr besetzte Rezeption und eine Küche, die täglich drei Mahlzeiten serviert – für Gäste des Hotels und Außerhausgäste, die dort nur speisen wollen.

Viele der insgesamt 1052 Betten, die das Statistische Landesamt für Memmingen erfasst, stellen indes Beherbergungsbetriebe mit mehr als zehn Zimmern bereit. Darunter fallen zum Beispiel die Hotels Garni, die nur Frühstück anbieten, außerdem Gasthäuser, Pensionen und sogenannte Boardinghäuser. Diese bilden einen stark wachsenden Bereich – auf sie entfallen 19 Prozent der insgesamt 649 Zimmer.

Boardinghäuser in Memmingen: Für den Tourismus spielen sie kaum eine Rolle

Für den eigentlichen Tourismusmarkt spielen sie aber kaum eine Rolle. „Das sind keine Hotelbetten im traditionellen Sinn. Diese Betriebe nehmen keine Tagesübernachtungen an, sondern nur Gäste, die mindestens eine bis zwei Wochen bleiben“, verdeutlicht die Leiterin des Tourismusamts.

Es handle sich beispielsweise um Handwerker, die auf Montage in der Stadt sind, um Ärzte, die ans Krankenhaus wechseln und noch keine Bleibe gefunden haben, oder um Personen, die der Besuch bei einer Firma herführt. „Das sind in der Regel keine Gäste, die regelmäßig in der Stadt essen gehen oder eine Stadtführung buchen.“

Radfahrer und Reisebusse steuern Memmingen vermehrt an

Durchaus einen großen Faktor bedeutet dagegen die wachsende Zahl der Radfahrerinnen und Radfahrer, die hier Station machen. Nicht nur ihretwegen würde der Stadt laut Seeberger ein zusätzliches Hotel mit mindestens 100 Zimmern guttun: Vermehrt steuern auch Reisebusse Memmingen an. Normalerweise ein Grund zur Freude – bringen sie doch viele Gäste in die Stadt und damit Kunden für Gastronomie und touristische Angebote. „Das ist ein echter Multiplikator.“

Der Haken: „Wir müssen Busse wegschicken, weil wir wenige Unterkünfte mit mehr als 70 Betten haben.“ So ist sie froh über die knapp 100 zusätzlichen Zimmer, die beim Hotelbau am Tiroler Ring angekündigt sind. Gleichzeitig macht sie sich „ein bisschen Sorgen“ darüber, ob das neue Hotel nicht vor allem „Durchfahrer“ anzieht, die nach der Übernachtung ihre Reise gen Norden oder Süden fortsetzen, ohne die Innenstadt betreten zu haben. Dabei erlebt das Team der Tourist Info täglich, dass Gäste überrascht von Memmingen sind und davon, „wie schön es hier ist“.

Leiterin des Tourismusamts: Eine internationale Kette bringt Vorteile

Ein Plus für den Tourismus in der Stadt wäre Seeberger zufolge ein Hotel einer internationalen Kette. „Internationale Gäste schlafen gerne in internationalen Hotels und für die Firmen hier wäre das ein Mehrwert“, sagt sie. Gleichzeitig müssten hiesige Gastgeber keine Einbußen befürchten: „Solche Ketten haben riesige Marketingmaschinerien und nehmen anderen nichts weg, sondern bringen ihre eigenen Gäste mit. Der Kuchen wird also größer.“

Weil die großen Namen im Internet und auf Buchungsportalen prominent vertreten sind, könnte sich das Seeberger zufolge auch positiv auf die Präsenz und Wahrnehmbarkeit der Stadt als Tourismusziel auswirken. Auf Seebergers „Wunschzettel“ steht noch etwas: „Langfristig würde bei uns auch ein Wellness- oder Spa-Hotel gut in den Markt passen. Ein kleiner Wohlfühl-Tempel, der selbst die Destination ist.“

Ziel: 300.000 Übernachtungen in Memmingen bis 2030

Verstärkt ansprechen will Seeberger zahlungskräftige Besucher, die neben Wandern und Natur auch die Kultur und Museen vor Ort reizt und – in der Stadt der Freiheitsrechte – natürlich die Geschichte. „Ich will an den Punkt kommen, wo wir einen Fremdenverkehrsbeitrag einführen können, der der Stadtkasse zugutekommt und in touristische Infrastruktur reinvestiert werden kann.“

Nötig ist dafür eine Übernachtungszahl, die das Siebenfache der Einwohner übersteigt. Für Memmingen, das im vergangenen Jahr 175.684 Übernachtungen verzeichnete, peilt Seeberger bis 2030 darum etwa 300.000 Übernachtungen an: „Das schaffen wir nicht mit dem aktuellen Bestand an Hotels.“ Keinen Zweifel lässt sie daran, dass Memmingen unabhängig davon ein „Top-Produkt“ biete: „Wir haben hier Gastgeber aus Leidenschaft mit hohem Anspruch bei Service und Kundenorientierung.“

