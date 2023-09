Huber-Kreuzung in Ottobeuren wird umgebaut: Das ist der aktuelle Stand

Die Bauarbeiten für den neuen Kreisverkehr in Ottobeuren sind in vollem Gange. Das hat auch Auswirkungen auf den dortigen Verkehr.

29.08.2023 | Stand: 15:00 Uhr

An der sogenannten Huber-Kreuzung in Ottobeuren sind die Bauarbeiten für den Kreisverkehr in vollem Gange: Nur von der Bahnhofstraße/Langenberger Straße aus kann aktuell nach Markt Rettenbach und zurückgefahren werden. Die Einfahrt zur Staatsstraße 2011 (in Richtung Attenhausen) und die Einfahrt zur Umgehungsstraße (Richtung Hawangen) sind zurzeit wegen der Arbeiten gesperrt. Lange sah es nicht danach aus, dass das Bauvorhaben für die unfallträchtige Kreuzung mittelfristig umgesetzt werden kann. Ursprünglich hatte das Staatliche Bauamt den Bau des Kreisels an der Kreuzung der Staatsstraßen 2013 und 2011 noch im Jahr 2022 in Aussicht gestellt. Doch die Grundstücksverhandlungen erwiesen sich als äußerst schwierig. Man habe trotz intensiver Gespräche keinen Konsens erzielen können, betonte die zuständige Bereichsleiterin Sarah Greif im vergangenen Jahr.

Staatliches Bauamt findet Lösung ohne zusätzlichen Grunderwerb in Ottobeuren

Schließlich tat sich doch eine andere Lösung auf, da der Kreisel auch ohne Grundstückserwerb realisiert werden kann. Die grobe Kostenschätzung beläuft sich auf 1,2 Millionen Euro, informiert die Bereichsleiterin. Im Zuge der Bauarbeiten soll auch die Staatsstraße 2011 nördlich des Kreisverkehrs gleich mit instandgesetzt werden. Greif geht von einer Bauzeit von drei Monaten aus. Baubeginn war Mitte Juli.