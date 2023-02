Regionale IHK-Spitze will Ende der telefonischen Krankschreibung

IHK verweist auf höhere Fehlzeiten bei Mitarbeitern. Die Wirtschaft leide ohnehin unter einem Fachkräftemangel und könne Ausfälle nur schwer kompensieren.

20.02.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit leichten Atemwegserkrankungen ist es weiterhin möglich, sich telefonisch bis zu sieben Tage krankschreiben zu lassen. Sie müssen also dafür nicht in die Praxis kommen. Eine Verlängerung der Krankschreibung auf telefonischem Weg ist einmalig für sieben weitere Tage möglich. Der Gemeinsame Bundesausschuss hat die durch die Corona-Pandemie entstandene Sonderreglung bis Ende März 2023 verlängert. „Begründet wird diese Entscheidung mit der erhöhten Sicherheit für das Praxispersonal und dem Schutz anderer Patienten“, betont die IHK-Regionalvorsitzende Andrea Thoma-Böck. Die regionale IHK-Spitze sieht die Beibehaltung dieser Regelung allerdings durchaus kritisch.

Viele Fehlzeiten stellen Unternehmen vor große Herausforderungen

Die hohen Fehlzeiten ihrer Mitarbeitenden stellen die bayerisch-schwäbischen Unternehmen aus Produktion, Handel und Dienstleistungen seit Beginn der Corona-Pandemie vor große Herausforderungen, heißt es in einer Pressemitteilung der IHK. „Die Zahl der durchschnittlichen Krankheitstage hat nach Auskunft der Gesetzlichen Krankenversicherungen im vergangenen Jahr ein Rekordniveau erreicht“, erklärt IHK-Vizepräsident Dr. Albert Schultz. So seien etwa nach Berechnungen der Techniker Krankenkasse bei ihr versicherte Arbeitnehmer pro Krankheitsfall durchschnittlich rund 19 Tage krankgeschrieben. Im Jahr zuvor seien es lediglich 14,5 Fehltage gewesen.

IHK: Folgen sind bedrohlich

Die Folgen dieser Entwicklung sind auch deshalb bedrohlich, so Schultz, weil die regionale Wirtschaft ohnehin unter einem massiven Fachkräftemangel leidet und daher Ausfälle nur schwer kompensieren können. Viele Einzelhändler oder Gastronomen müssten daher ihre Öffnungszeiten bereits reduzieren und auf Umsatz verzichten. In der Industrie komme es zu empfindlichen Störungen der Produktionsabläufe. Die beiden Spitzenvertreter der regionalen Wirtschaft sind sich einig: „Der gesundheitliche Schutz der Patienten, des medizinischen Personals und der Arbeitskolleginnen und Kollegen genießt höchste Priorität. Dennoch ist es angesichts stark sinkender Corona-Infektionszahlen und mit dem Auslaufen der Grippewelle wünschenswert, schnellstmöglich wieder zu erprobten und bewährten Abläufen zurückzukehren.“

Auf keinen Fall dürfe es im Frühjahr erneut zu einer Verlängerung der derzeitigen Regelung kommen. Dies sei auch im Interesse der Patienten, da die persönliche Anamnese durch einen Arzt qualitativ nicht durch ein Telefonat ersetzt werden könne, heißt es in der Mitteilung.

Pro und Contra: Sollen telefonische Krankschreibungen abgeschafft werden?

Pro von Maike Scholz:

Eine Sonderregel ist und bleibt eine Sonderregel. Es ist noch gar nicht so lange her, dass wir in vielen Bereichen des öffentlichen Lebens zu einem Stück Normalität zurückgekehrt sind. Keine Maskenpflicht mehr in Supermärkten oder dem ÖPNV, zurück zur Präsenzlehre an Schulen und Universitäten. Da ist es doch ganz klar: Normalität heißt auch, dass man zum Arzt gehen muss, wenn man sich krankschreiben lassen möchte. Den persönlichen Kontakt zwischen Arzt und Patient gibt es schließlich aus einem guten Grund. Was ist gewollt: Sollen der Arzt zum Dienstleister, seine Praxis zum Callcenter und die Patienten zum Servicekunden werden? Geht es um Ferndiagnose? Braucht es nicht vielmehr das persönliche Miteinander, das Vertrauen? Also das Kümmern, die direkte Ansprache? Viele Menschen haben doch gerade diese mitmenschlichen Punkte angeführt, um sich für die „Rückkehr in die Normalität“ auszusprechen. Wer A sagt, muss auch B sagen. Wem es um die eigene Gesundheit geht, der kann sich – wie „früher“ ja auch – zur Sprechstunde auf den Weg machen. Längere Folge-Krankschreibungen gibt es ohnehin nur nach einer persönlichen Untersuchung. Ganz ohne direkten Patientenkontakt geht es also gar nicht. Das ist richtig und auch gut so.

Contra von Volker Geyer:

Das Corona-Virus ist nicht gerade dafür bekannt, dass es uns viel Positives beschert. Dennoch hat der Erreger seine guten Seiten. So haben wir gelernt, dass man gut von Zuhause aus arbeiten kann, und dass man nicht zu Konferenzen mit dem Auto, der Bahn oder gar mit dem Flugzeug reisen muss. Man trifft sich online. Das spart Kraftstoff, Geld und Zeit. Zu den guten Corona-Errungenschaften gehört auch die Krankschreibung via Telefon. Denn man muss sich nicht mit Fieber oder anderen Symptomen zum Hausarzt schleppen. Man muss nicht mit anderen Kranken im Wartezimmer sitzen und läuft so nicht Gefahr, sich noch eine andere Krankheit einzufangen. Gleichzeitig werden die Hausärzte entlastet, deren Praxen angesichts des Medizinermangels immer stärker von Patienten überflutet werden. Ferner haben die Ärzte mehr Zeit für Menschen, die ernsthafter erkrankt sind als Patienten, die „nur“ eine fiebrige Erkältung haben. Nicht zuletzt sollten Unternehmer mit Blick auf ein gutes und motivierendes Betriebsklima ihren Angestellten Vertrauen auf allen Ebenen entgegenbringen. Dazu gehört auch, dass man davon ausgeht, dass eine telefonische Krankschreibung nicht dazu missbraucht wird, einfach blau zu machen. Denn anständige Mitarbeiter tun so etwas nicht.

