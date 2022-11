Hohe Energiepreise und Fachkräftemangel - IHK Memmingen-Unterallgäu warnt vor Existenzgefährdungen

Eine Umfrage bestätigt: Die Stimmung in Industrie und Handel ist nicht rosig. Deshalb fordert die IHK Memmingen-Unterallgäu, dass die Politik schnell handelt.

09.11.2022 | Stand: 07:21 Uhr

Für Arbeitnehmer in Memmingen und im Unterallgäu hatten sie auch eine gute Nachricht. Für große Unternehmen waren die Nachrichten nicht so gut und um mittlere und kleine Unternehmen machen sie sich große Sorgen. Wie es der Wirtschaft in Stadt und Landkreis geht und was Unternehmer für die nahe Zukunft und mit Blick auf Energiekrise und Fachkräftemangel erwarten, erläuterten Vertreter der IHK in einem Pressegespräch.

Die Umfrage: 810 Unternehmen vieler Branchen und aller Größen aus Memmingen und dem Unterallgäu haben sich an der jüngsten IHK-Konjunkturumfrage beteiligt. Das Ergebnis: Der regionale Konjunkturindex brach um 27 auf 80 Punkte ein im Vergleich zur Umfrage im Frühjahr. Der Index setzt sich zusammen aus aktueller Geschäftslage und den Erwartungen der Unternehmen.

So ist die aktuelle Geschäftslage: 40 Prozent der Unternehmen sagten in der Umfrage, dass ihre aktuelle Lage gut sei. Im Frühjahr sagten dies noch 52 Prozent. 43 Prozent finden ihre derzeitige Lage befriedigend – Frühjahr: 38 Prozent. 17 Prozent finden ihre Lage schlecht – Frühjahr: zehn Prozent.

Erwartung – so wird sich die Lage entwickeln: Fünf Prozent der Unternehmen erwarten, dass sich ihre Geschäftslage verbessern wird. Im Frühjahr sagten dies 20 Prozent. 42 Prozent sagten, ihre Lage werde sich nicht verändern – Frühjahr: 41 Prozent. 53 Prozent befürchten, dass sich ihre Lage verschlechtern wird – Frühjahr: 39 Prozent.

82 Prozent der befragten Unternehmen sorgen sich ob der steigenden Energie- und Rohstoffpreise

Hierin sehen Unternehmen Risiken für ihre wirtschaftliche Entwicklung: 82 Prozent sorgen sich, dass die steigenden Energie- und Rohstoffpreise ihrer wirtschaftlichen Entwicklung in den nächsten zwölf Monaten Probleme bereiten werden. 60 Prozent sorgen sich wegen des Fachkräftemangels, 50 Prozent wegen steigender Arbeitskosten, etwa für Personal, und 50 Prozent wegen nachlassender Nachfrage innerhalb Deutschlands. Bereits jetzt verzeichnen 39 Prozent der Unternehmen einen Rückgang ihrer Inlandsaufträge. (Lesen Sie auch: Warum ein Blackout im Allgäu zum Horrorszenario werden kann)

Lesen Sie auch

Energiekrise IHK in Memmingen: "Insolvenzen sind nicht mehr abwendbar"

Sorgen um kleine und mittlere Unternehmen: Die Gaspreisbremse sei ein guter Schritt, sagt IHK-Regionalgeschäftsführer Markus Anselment. Es sei die Strompreisbremse, die Probleme bereite. Sie fange zwar große Unternehmen zumindest ein wenig auf. Mittlere und kleine Unternehmen aber würden kaum berücksichtigt, sagt Andrea Thoma-Böck, IHK-Regionalvorsitzende Memmingen und Unterallgäu. Sie müssen ab Januar 2023 maximal einen Betrag von 40 Cent pro Kilowattstunde zahlen. Wenn sie 80 Prozent des Verbrauchs des Vorjahres erreicht haben, gilt für den restlichen Verbrauch der Deckel nicht mehr, dann können die Kosten steigen.

Die Kritik: Trotz des Deckels sind die Stromkosten für mittlere und kleine Unternehmen immer noch zu hoch, teils viermal höher als früher. Wie solle ein Bäcker, ein Cafébetreiber, ein Einzelhändler das auffangen? Etliche Unternehmen in Stadt und Kreis seien betroffen. „In diesem Bereich gibt es Existenzgefährdungen“, sagt Anselment. Für mittlere und kleine Unternehmen müsse also ebenfalls der Preis von 13 Cent pro Kilowattstunde gelten wie für große Unternehmen. Sonst werde es ein großer Teil der Wirtschaft im Winter sehr schwer haben. Das werde auch die Verbraucher treffen: wenn Unternehmen ihre gestiegenen Kosten weitergeben und die Preise für ihre Produkte erhöhen müssen, um zu überleben. Die Politik müsse dringend nachbessern. Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag sei mit ihr im Gespräch.

Gute Nachricht für Arbeitnehmer: Derzeit kenne er kein Unternehmen in Memmingen und im Unterallgäu, das im großen Stil plane, Stellen abzubauen, sagt Dr. Albert Schultz, Vizepräsident der IHK Schwaben. Im Gegenteil: Überall fehlten Fachkräfte. Auch Kurzarbeit sei derzeit – trotz der stark angespannten Situation – kein großes Thema. „Die Beschäftigung hier in der Region ist gesichert.“ (Lesen Sie auch: Onlinehändler will Galeria Kaufhof-Häuser in Kempten und Memmingen übernehmen)

Zwölf Prozent der befragten Unternehmen in Schwaben ordnen finanzielle Situation als existenzbedrohend ein

Geld für Investitionen: „Eine halb-positive Nachricht“ nannte es Schultz, dass 57 Prozent aller befragten Unternehmen weiter investieren, teils ihre Investitionen sogar steigern wollen.

Viele Insolvenzen? Hier hat IHK-Pressesprecher Thomas Schörg keine regionalen, aber schwabenweite Zahlen: Zwölf Prozent der befragten Unternehmen gaben an, dass ihre finanzielle Situation existenzbedrohend beziehungsweise schlecht ist. „Das ist keine besorgniserregend hohe Zahl“. Es müsse aber abgewartet werden, wie sich die Situation im Winter entwickelt.

Die Forderung: Es muss mehr Energie so hergestellt werden, dass sie permanent zur Verfügung steht, fordert Schultz. Sie müsse zudem in Deutschland gewonnen werden, um weniger abhängig von anderen Ländern zu sein. Das könne etwa durch längere Laufzeiten von Kohle- und Kernkraftwerken und eigene Gasförderung gelingen. Windkraft und Sonnenenergie allein reichten nicht aus: Sie produzierten nur zu bestimmten Zeiten Strom. Energie müsse aber gerade in der Industrie immer und verlässlich zur Verfügung stehen.