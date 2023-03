Scooter, Paul Kalkbrenner und Co.: Diese Künstler kommen zum größten Allgäuer Festival

Ende Mai startet das Ikarus Festival 2023 am Flughafen in Memmingen. Jetzt steht das komplette Lineup fest. Was Ikarus-Besucher erwartet.

Die Organisatoren des Ikarus Festival 2023 in Memmingen haben mittlerweile das komplette Lineup bekanntgegeben. Über 120 Artists spielen an dem Festival-Wochenende auf sieben verschiedenen Bühnen. Als Headliner sind dieses Jahr unter anderem Scooter, Paul Kalkbrenner und Timmy Trumpet angekündigt. Welche Künstlerinnen und Künstler dieses Jahr noch zum Ikarus Festival am Flughafen Memmingen kommen, lesen Sie hier.

Wann findet das Ikarus Festival 2023 in Memmingen statt?

Lineup: Wer kommt zum Ikarus Festival 2023 in Memmingen?

Bilder vom Ikarus Festival in Memmingen

Das Ikarus Festival in der Nähe des Flughafen Memmingen findet dieses Jahr vom 26. bis 29. Mai 2023 statt. (Lesen Sie auch: Auf diese Festivals und Open-Airs im Allgäu können wir uns 2023 freuen)

Als Headliner auf der Olymp Stage beim Ikarus Festival 2023 sind unter anderem Scooter, Paul Kalkbrenner und Alle Farben gebucht. An drei Tagen wird es an der Olymp Stage eine Festival-Show mit Feuerwerk und Visuals geben, die mit der Musik synchronisiert sind. Das sind die Headliner des Ikarus 2023:

Freitag, 26. Mai 2023 Paul Kalkbrenner Timmy Trumpet

Samstag, 27. Mai 2023 Lost Frequencies James Hype

Sonntag, 28. Mai 2023 Scooter (live) Neelix Alle Farben



Headliner beim Ikarus Festival 2023: Das ist Scooter

Scooter ist eine deutsche Dance- und EDM-Band, die vor rund 20 Jahren in Hamburg gegründet wurde. Ihr Frontman ist H. P. Baxxter. Die deutsche Band ist auch international erfolgreich und hat in über 50 Ländern mehr als 30 Millionen Tonträger verkauft. Zu den wohl bekanntesten Songs von Scooter gehören "How Much Is the Fish?" (1998), Hyper, Hyper" (1995) oder "J'adore Hardcore" (2009). Ihr aktuellstes Album heißt "God Save the Rave" und wurde im Jahr 2021 veröffentlicht.

Die Meinungen dazu, dass Scooter zum Ikarus 2023 kommt, gehen auseinander. In den Kommentaren unter dem Instagram-Post schreibt ein Nutzer: "Ein Grund das Ticket wieder zu verkaufen..." Andere überlegen hingegen, sich wegen des Auftritts der Band ein Ticket für das Festival in Memmingen zu kaufen.

Das ist das Lineup beim Ikarus Festival 2023 in Memmingen

Olymp Stage (keine Headliner)

Bassjackers

Beachbag

Blasterjaxx

Brennan Heart

Da Tweekaz

Eelke Kleijn

Fät Tony

Gestört aber geil

Glockenbach

HBZ

Headhunterz

Jan Blomqvist

Le Shuuk

Lucas & Steve

Marten Horger

Mausio

Morten

Ran-D

Sub Zero Projekt

Vize

Nox Stage hosted by Hardshift

In diesem Jahr wird es beim Ikarus Festival in Memmingen erstmals eine eigene Hardstyle-Bühne geben: die Nox Stage.

Act of Rage

Aftershock

Angerfist

Billx

D-Fence

Deadly Guns

Dimitri K

Dr. Peacock

GPF

Hysta

Imperatorz

Lady Dammage

Major Conspiracy

Mandy

Maxtreme

Mc DL

Mish

N-Vitral

Partyraiser

Rebelion

Rooler

Sub Sonik

The Dark Horror

The Purge

Warface

Minos Tent

Das Minos Tent wird in diesem Jahr etwas anderes sein als sonst, berichten die Organisatoren. Das Techno-Zelt ist neu und größer als das bisherige Minos Tent. Wie gewohnt treten dort internationale Techno-Größen auf, während der Sets wird es Lichteffekte und Visuals im Zelt geben.

Anfisa Letyago

Ann Clue

Boris Brechja

Concious

Deborah de Luca

Deniz Bul

Joyhauser

Klaudia Gawlas

Kobosil

Lilly Palmer

Moritz Hofbauer (live)

Nina Kraviz

Pan-Pot

Reinier Zonneveld (live)

Space 92

Sven Väth

Vicor Ruiz

Hade Cage

Im Hade Cage, einer verlassenen Werkstatthalle des Flughafens, wird Hard Techno gespielt.

999999999

Alignment

Basswell

Brutalismus 3000 (live)

Charlie Sparks

David Löhlein

Dyen

I Hate Models

In Verruf

Kalte Liebe (live)

Lee Ann Roberts

Nico Moreno

Parallx

Patrick Mason

Regal

Rikhter (live)

Shlomo

Somewhen

Trym

Forest Stage

Auf der Forest Stage gibt es 2023 eine kleine Neuerung. Auf der Waldbühne wird es am letzten Tag eine Closing-Show zum Abschluss des Festivals geben.

Aka Aka

Daniel Jaeger

Delia Plangg

Dirty Doering

Dominik Eulberg

Einmusik

Electronic Elephant

Format:B

Franca

Frida Darko

Gigee

Innellea

Kas:st

Mehr is mehr

Mila Stern

Recondite

Ron Flatter

Sonnensysteme

Tony Casanova

Township Rebellion

Onos Shelter

A.D.H.S.

Akki

Anna Reusch

Droplex

Felix Kröcher

Hozho

Klanglos

Layton Giordani

Mark Dekoda

Mha Iri

Nick Schwenderling

Nusha

Oliver Schories

Pappenheimer

Pleasurekraft

Stella Bossi

T78

Third Person

Xenia

Medusa Jungle

Im Medusa Jungle fühlen sich Fans von Psytrance und Goa wohl am wohlsten. Die neue Bühne liegt inmitten eines kleinen Waldes, der farbenfroh und psychedelisch dekoriert ist.

4i20

Blastoyz

Fabio Fusco

Ghost Rider

Gonzi

Hatikwa

Indira Paganotto

Klopfgeister

Liquid Soul

Mandragora

Omiki

Pettra

Pribe

Ranji

Shanti People

Vegas

Die Künstlerinnen und Künstler sind in alphabetischer Reihenfolge geordnet (Stand 7. März 2023).

Nach zweijähriger Corona-Pause fand das Ikarus Festival in Memmingen 2022 endlich wieder statt. Die besten Bilder finden Sie in unserer Bildergalerie.

