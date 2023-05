Ikarus-Festival bricht alle Rekorde - Besucherzahl steht fest

Zwei Tagen nach Ende des Ikarus-Festivals am Flughafen Memmingen hat der Veranstalter die Besucherzahl bekanntgegeben: Das Ikarus 2023 brach die Rekorde.

31.05.2023 | Stand: 15:01 Uhr

Die siebte Auflage des Ikarus-Festivals 2023 hat mehr Menschen denn je angelockt. Zwei Tage nach Ende des Open-Air-Festivals am Flughafen Memmingen hat der Veranstalter auf Anfrage von allgaeuer-zeitung.de die Besucherzahl vermeldet: Demnach haben 91.000 Menschen das Ikarus 2023 besucht.

Damit hat das Techno-Event einen neuen Besucherrekord aufgestellt und ist größer als andere prominente Festivals in Süddeutschland. Im vergangenen Jahr waren nach Veranstalterangaben noch 75.000 Menschen an vier Tagen gekommen. Heuer ging das Ikarus vom 26. bis 28. Mai 2023 einen Tag kürzer. Dass dennoch mehr Musikfans auf dem Gelände des Allgäu Airports unterwegs waren, war am Samstag- und Sonntagabend mit bloßem Auge zu erkennen.

Mehrfach musste der Zugang zu einer der sieben Bühnen wegen Überfüllung vorübergehend gesperrt werden. Am späten Samstag kamen viele Besucher erst nach längerer Wartezeit ins "Minos"-Zelt zu Deborah De Luca. Völlig überlaufen war das Gelände am Sonntag rund um die Hauptbühne mit Beginn des Auftritts von Scooter.

Die bekannte Formation um H.P. Baxxter lockte offenbar auch viele Tagesbesucher an, die sich zu den regulären Festival-Gästen gesellten. Gegen 21 Uhr blieb mehreren hundert Menschen der Zugang zur "Olymp Stage" verwehrt - selbst Inhaber teurerer Premium-Tickets ließ das Sicherheitspersonal nicht mehr durch.

Ikarus-Festival Besucherzahlen: Jedes Jahr noch mehr

Seit der ersten Ausgabe des Ikarus-Festivals am Flughafen Memmingen hat Veranstalter "Permanent Entertainment" aus München die Besucherzahlen kontinuierlich gesteigert. Nach offiziellen Angaben sieht es so aus:

2015: 14.000 Besucher

14.000 Besucher 2016: 25.000 Besucher

25.000 Besucher 2017: 30.000 Besucher

30.000 Besucher 2018: 35.000 Besucher

35.000 Besucher 2019: 50.000 Besucher

50.000 Besucher 2020: Corona-Pause

Corona-Pause 2021: Corona-Pause

Corona-Pause 2022: 75.000 Besucher

75.000 Besucher 2023: 91.000 Besucher

Eine Rolle für den Besucherrekord dürfte das sommerliche Wetter gespielt haben: Anders als im Vorjahr blieb das Ikarus 2023 von Regen und Unwettern verschont. Auch von der heftigen Kritik, die 2022 auf den Veranstalter einprasselte, hatten sich viele Festival-Fans heuer offensichtlich nicht vom Ikarus-Besuch abbringen lassen.

Vergangenes Jahr hatte es vor allem online negative Kommentare zur Situation am Campingplatz, den Preisen, dem Mobilfunk-Empfang und der bargeldlosen Bezahlung via Festivalbändchen gegeben. Heuer hatten die Veranstalter Verbesserungen versprochen - unter anderem an der Bühnenoptik gefeilt, das Bezahlsystem überarbeitet und Wege auf dem Campingplatz befestigt.

Ikarus-Festival am Flughafen Memmingen übertrifft sogar "Rock im Park" vergangenes Jahr

Mit den aktuellen Besucherzahlen zählt das Ikarus-Festival am Flughafen Memmingen endgültig zu den größten Festivals in Deutschland - und übertrifft im süddeutschen Raum vergleichbare Veranstaltungen.

Bei "Rock im Park" in Nürnberg sah es in den vergangenen Jahren so aus:

2017: 88.500 Besucher

88.500 Besucher 2018: 70.200 Besucher

70.200 Besucher 2019: 72.500 Besucher

72.500 Besucher 2020: Corona-Pause

Corona-Pause 2021: Corona-Pause

Corona-Pause 2022: 75.000 Besucher

Das "Southside"-Festival in Neuhausen ob Eck/Baden-Württemberg meldete nach der Corona-Pause im vergangenen Jahr rund 65.000 Besucher.