"Wo bin ich hier gelandet?" - Das erlebt man als Barfrau auf dem Ikarus

Zwischen Bier und Beats: Während Zehntausende zu Scooter und Co. tanzen, arbeitet auf dem Ikarus-Festival eine gesamte Crew. Ein Selbstversuch hinter der Bar.

29.05.2023 | Stand: 17:43 Uhr

„Sei ehrlich, wer ist süßer?“ Zwei Augenpaare strahlen mich erwartungsvoll an und ich beuge mich über die Bartheke, um besser sehen zu können. Im Hintergrund dröhnen die Bässe von DJ Morten, es ist kurz nach Mitternacht. Zwei junge Männer, vielleicht Mitte 20, strecken mir ihre grellen Smartphones ins Gesicht. Links: Ein Golden Retriever mit Cappy. Rechts: Ein rotes Baby-Kätzchen. Ich schaue die beiden an und frage mich: Wie bin ich hier gelandet?

Auf dem Ikarus arbeiten: Ein spontaner Entschluss

Auf dem Ikarus-Festival in Memmingerberg zu arbeiten, war ein recht spontanes Hirngespinst – untypisch für mich. Ich war noch nie auf einem Festival, geschweige denn hinter einer Bar. Ich habe keine Ahnung vom Getränke mixen und abkassieren. Wahrscheinlich war es diese Vorfreude auf etwas Neues, die mich dazu brachte, Mitte Mai ein Anmeldeformular auszufüllen.

Bei wummenden Bässen im Hintergrund mussten die Gäste manchmal etwas lauter mit unserer Autorin sprechen. Bild: Julia Geppert

Am 27. Mai, Samstagnachmittag, dann die erste Erleichterung: Ich bin zum Glück aller Gäste nur für Bier und Softdrinks zuständig, selbst mischen muss ich nicht. Ich nehme die Bestellung auf, kassiere ab, bringe das gewünschte Getränk plus Pfandmarke – ausnahmslos in dieser Reihenfolge. Das ist wichtig, wird mir eingeschärft, viele Festival-Besucher würden versuchen, zu verhandeln.

Hinter der Festival-Bar ist unsere Autorin Kummerkasten und Zuhörerin

Und tatsächlich: Jeder vierte bis fünfte Gast hat Diskussionsbedarf. Eine Frau mit aufgeklebten Glitzersteinen auf der Stirn versucht mir fünf Minuten lang einzureden, dass ich ihr Radler anstatt dem bestellten Bier gegeben hätte. Ein anderer Kunde möchte unbedingt eine Vergünstigung – „oder wenigstens fünf zum Preis für drei, komm schon!“. Obwohl ich bei einem standhaften "Nein" bleibe, lerne ich also auf jeden Fall.

Vor allem in den späten Abendstunden bin ich dann zusätzlich Motivationsrednerin, Kummerkasten und Zuhörerin. „Ich hab meine Freunde verloren und erreiche sie nicht“ höre ich von einer jungen Frau in meinem Alter. Die Tränen stehen ihr in den Augen. Es ist wenig los an der Bar, die meisten Blicke sind auf die Hauptbühne gerichtet, auf der Lost Frequencies auflegt. Also verkaufe ich meiner aufgelösten Kundin ein Wasser und lenke sie ab. „Was für Musik magst du so?“, frage ich sie und wir kommen ins Gespräch. Als die Frau den ersehnten Rückruf von ihren Freunden bekommt, lächelt sie mich dankbar an und verschwindet in die Menge.

In solchen ruhigen Momenten genieße ich meine Aussicht besonders: Von meinem Arbeitsplatz kann ich jeden Auftritt auf der großen Bühne mitverfolgen, beim Einsortieren der Getränke mitsingen und mit meinen Kollegen zwischendurch auch etwas tanzen. Ich lasse meinen Blick über die Besucher schweifen. Überall glitzert und funkelt es.

Scooter auf dem Ikarus 2023: An der Mainstage sammeln sich die Massen

Die Feiernden haben sich bestimmt lange Gedanken darüber gemacht, was sie heute anziehen. Ich entdecke außergewöhnliche Kombinationen: Ein löchriges Oberteil und kurze Hosen. Eine Kette um den gesamten Oberkörper, kein T-Shirt. Bunte Haare, schwarzes Make-up.

Ich luge hinter der Bar hervor und beobachte, wie sich die Festival-Besucher von ihren Alltagssorgen freitanzen. Den einprägsamten Auftritt liefert H. P. Baxxter. Bei „How much is the fish?“ und „Hyper, Hyper!“ ertönen tausende Stimmen auf einmal. Wie hypnotisiert sind beinahe alle Augen auf die Bühne gerichtet, an der Bar gibt es während des einstündigen Auftritts des Scooter-Frontmans kaum Bestellungen.

Besonders vor und nach den Auftritten der bekannten Künstler erleben meine Kollegen und ich aber einen regelrechten Ansturm. Dann stoßen wir in unserem schmalen Gang hinter der Theke immer wieder aneinander, müssen besonders laut sprechen, um uns gegenseitig und die Kunden zu verstehen und brauchen Verstärkung beim Bierzapfen.

Am frühen Montagmorgen zeigt mir mein Boniergerät mehr als 500 Bestellungen an zwei Tagen an - das macht durchschnittlich pro Person fünf Getränke. An meiner Bar haben noch etwa zwanzig weitere Personen dieselbe oder eine noch größere Menge an Bier, Cola und Radler verkauft – beinahe unvorstellbare Dimensionen.

Nach neun bis zehn Stunden Schicht – inklusive einer kurzen Pause – schmerzen die Beine. Aber mit dem Crew-Bändchen darf ich auch nach der Arbeit etwas über das Gelände streifen, das bis vier Uhr morgens von bunten Lichtern angestrahlt wird. Für mich gibt's endlich die Antwort auf meine Frage: "Wo bin ich hier gelandet?"