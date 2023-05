So ist es als DJ auf dem Ikarus-Festival

Fünf DJs aus Memmingen bilden das „Kollektiv Scheinwelt“. Sie erzählen, wie es sich anfühlt, auf statt vor der Bühne des Ikarus-Festivals zu stehen.

26.05.2023 | Stand: 20:05 Uhr

Gäste trudeln auf dem Campingplatz ein und suchen die beste Stelle, um ihr Zelt aufzubauen. „Nah, aber nicht zu nah an den Toiletten. Und am besten mit Nachbarn, die einem mal ein Feuerzeug oder einen Flaschenöffner ausleihen können“, beschreibt eine Besucherin ihre Auswahlkriterien für den besten Zeltplatz.

Für die Besucherinnen und Besucher geht das Festival am Flughafengelände in Memmingerberg jetzt los, für fünf Jungs aus Memmingen hat es schon viel früher angefangen.

Ein Jahr davor: Der Auftritt steht fest.

„Vor einem Jahr haben wir erfahren, dass wir wieder auf dem Ikarus auflegen dürfen“, erzählt Tim Reichert. Er ist einer von fünf DJs im „Kollektiv Scheinwelt“. Er und die anderen haben sich sehr gefreut, zum zweiten Mal als Musiker bei dem Festival dabei zu sein. „So eine große Veranstaltung ist schon was Besonderes“, sagt Florian Rankl.

Zwei Wochen davor: Die DJs fangen an, ihr Set zusammenzustellen.

Vor etwa zwei Wochen haben sie angefangen, das Set – also die Liste an Liedern, die sie spielen werden – für ihren Auftritt zusammenzustellen. Welche Tracks das Kollektiv spielt, entscheiden die Fünf schon vor dem Auftritt. Tim Reichert erklärt: „Du hast bei dem Auftritt genau eine Stunde Zeit, die musst du perfekt füllen.“ Denn die Auftritte sind streng durchgetaktet. Die Übergänge zwischen den Liedern machen die DJs allerdings live auf der Bühne. „Da kann was schief gehen, etwa dass man aus dem Takt kommt und der Übergang nicht schön klingt“, sagt Marco Heiligmann.

Der Abend davor: Gemütliche Runde in der Küche.

Am Abend vor dem Auftritt sitzen die Fünf zusammen um den Küchentisch. Im Hintergrund klingen schnelle Techno-Beats. Die Musikrichtung, die das „Kollektiv Scheinwelt“ macht, ist Hard Techno. „Wir treffen uns immer vorher und sprechen alles durch“, erklärt Marc Streidl, „das ist das Gute am Kollektiv, wir unterstützen uns gegenseitig.“ Die Fünf machen seit 2021 zusammen Musik. Ob sie aufgeregt sind? „Noch nicht“, sagt Tim Reichert, „aber morgen ist das wahrscheinlich anders.“

Der Auftritt: Glücksgefühl und gute Stimmung

Und dann ist es soweit. Hunderte Menschen stehen vor der Bühne, fünf stehen oben. Der Bass dröhnt, die Tanzfläche wird immer voller, die Gesichter der Tanzenden sind blau angestrahlt. Tim und Florian drehen an den Reglern des Mischpults und wippen mit den Köpfen zum Takt der Musik. Später wechseln sie sich ab.

„Unten in der Menge zu sein und mit zu tanzen, ist nicht mehr so cool, wenn man mal weiß, wie es oben ist“, beschreibt Moritz Schneider das Glücksgefühl. Nach dem Auftritt werden die Fünf von Freunden beglückwünscht. „Das war richtig gut. Die Leute waren total gut drauf“, sagt Tim Reichert.

Danach: Eine große Überraschung im November

Und wie geht es weiter? Die DJs werden erst mal selbst als Gäste das Festival genießen. Mitte November plant das „Kollektiv Scheinwelt“ ein eigenes Event. „Etwas Großes“, mehr wollen sie noch nicht verraten.