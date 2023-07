Neue Attraktion an der Iller bei Fellheim

Große Quader aus Naturstein sollen die Aufenthaltsqualität an der Iller bei Fellheim erhöhen. Der Rastplatz ist Teil eines Themenrundwegs.

Das Ziel, die Iller als Naherholungsort erlebbarer zu machen, ist auf Höhe der Gemeinde Fellheim einen großen Schritt weitergekommen. Die neu gestaltete Uferversteinerung mit Kieslaichhabitat trägt künftig dazu bei, dass der Fluss vom Illerradweg aus besser sichtbar wird und über die Treppenanlage samt Kiesfläche ist nun auch der Aufenthalt und eine direkte Rast am Gewässer möglich. Große Naturstein-Quader können als Sitzgelegenheit genutzt werden – mit Blick auf die Flusslandschaft.

Bürgermeister von Fellheim: "Macht unseren Ort zweifellos attraktiver"

Entstanden ist der neue Rastplatz an der Iller im Zuge des Leader-Projekts „Kulturlandschaft Untere Iller erleben“ und in Kooperation zwischen der Gemeinde Fellheim und der LEW Wasserkraft GmbH. Insgesamt sind es acht Einzelmaßnahmen, die entlang der Iller in den Landkreisen Unterallgäu und Neu-Ulm umgesetzt werden. Die ostseitig am Illerufer befindliche Uferversteinerung ist in die Themenrunde „Geschichte des Dippeldorfes Fellheim“ eingebunden. „Das macht unseren Ort im Hinblick auf den Freizeitaspekt zweifellos ein wenig attraktiver“, betonte Bürgermeister Reinhard Schaupp bei der Eröffnung.

Die Themenrunde führt vom Illerradweg aus über die Kirchdorfer Straße zu dem im Jahr 2021 errichteten Fellheimer Geschichtsweg entlang der Ortsdurchfahrt der Memminger und Ulmer Straße. Markante Stationen und geschichtsträchtige Objekte sind die Ehemalige Synagoge, der jüdische Friedhof, das Fellheimer Schloss sowie auch der ehemalige Bahnhof.

Es bietet sich aber auch die Rast im Wald oder an der gemeindlichen Wassertretanlage an. Im Hinblick auf die Leader-Förderung dankte Reinhard Schaupp vor allem Alexandra Wehrle von der Regionalentwicklung Landkreis Neu-Ulm, Michael Stoiber von der Lokalen Arbeitsgruppe Kneippland Unterallgäu und Veronika Hämmerle vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten sowie auch Projektleiter Ralf Klocke von der LEW Wasserkraft GmbH.

Weitere Rastanlagen an der Iller sollen enstehen

Baubeginn war bereits im Jahr 2022. Die Fertigstellung erfolgte nach witterungsbedingter Winterpause nun im Frühjahr. „Die Iller verbindet uns“, bekräftigte der stellvertretende Vorsitzende der LAG Regionalentwicklung Landkreis Neu-Ulm, Michael Obst. Erfreulich sei es in diesem Zusammenhang, dass auch bei Kellmünz zeitnah eine Rastanlage an der Iller entstehen soll. Marie Feitisch (LEW Wasserkraft) erläuterte, dass es mit Projekten zur Erlebbarkeit der Flusslandschaft an der Iller weitergehen wird.

Den kirchlichen Segen während der feierlichen Eröffnung an der Iller hat die Uferversteinerung von Pater George Valiyamangalam erhalten.